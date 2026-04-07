weather 2.8°
$ 78.75
91.03

Новости Происшествия

Лихача без прав задержали после погони со стрельбой в Ленобласти

Сотрудники Госавтоинспекции с применением оружия задержали 19-летнего юношу, который устроил опасную езду в Ленобласти.

На пересечении автодорог «Нарва» и «Стрельна-Кипень-Гатчина» полицейские попытались остановить автомобиль «Ауди-80», но водитель не подчинился требованию и увеличил скорость, пытаясь скрыться. Началась погоня, инспекторам пришлось применить табельное оружие.

В деревне Глухово Ломоносовского района автомобиль остановился. За рулем оказался 19-летний житель города Ломоносов, водительских прав у него не было. Он пояснил, что недавно купил машину, но документов при себе не оказалось.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по нескольким статьям. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Теги

погоня стрельба Ленобласть
Новости outside

В Финляндии массово банкротятся компании, работавшие в граничащих с Россией регионах

За год в приграничных регионах Финляндии обанкротились уже сотни компаний.

Восточные регионы Финляндии накрыла волна банкротств бизнеса. Только за прошедший год число таких компаний составило 315, пишет РИА Новости.

В основном банкротство коснулось представителей гостинично-ресторанного бизнеса, строительства, оптовой и розничной торговли, а также услуг. 

Эксперты связывают негативную тенденцию с решением Финляндии закрыть границу с Россией, из-за чего поток туристов из РФ свелся к минимуму.

Теги

Россия Финляндия банкротство

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться