Сотрудники Госавтоинспекции с применением оружия задержали 19-летнего юношу, который устроил опасную езду в Ленобласти.

На пересечении автодорог «Нарва» и «Стрельна-Кипень-Гатчина» полицейские попытались остановить автомобиль «Ауди-80», но водитель не подчинился требованию и увеличил скорость, пытаясь скрыться. Началась погоня, инспекторам пришлось применить табельное оружие.

В деревне Глухово Ломоносовского района автомобиль остановился. За рулем оказался 19-летний житель города Ломоносов, водительских прав у него не было. Он пояснил, что недавно купил машину, но документов при себе не оказалось.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по нескольким статьям. Автомобиль помещен на спецстоянку.