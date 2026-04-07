Лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей.

По его словам, это позволит уравнять зарплаты в регионах, пишет РИА Новости.

Миронов не впервые выступает с подобной инициативой. В прошлом году он также предлагал существенно повысить МРОТ и привязать его к реальной стоимости жизни. Глава фракции утверждает, что его предложение поддерживают крупные профсоюзы и эксперты.

С 1 января 2026 года МРОТ в России составляет 27 093 рубля. Ранее его сумма была 22 440 рублей. С 2025 года в России МРОТ рассчитывают, исходя из медианной заработной платы.