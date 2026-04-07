Новости Экономика

В Госдуме вновь предложили увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей.

По его словам, это позволит уравнять зарплаты в регионах, пишет РИА Новости.

Миронов не впервые выступает с подобной инициативой. В прошлом году он также предлагал существенно повысить МРОТ и привязать его к реальной стоимости жизни. Глава фракции утверждает, что его предложение поддерживают крупные профсоюзы и эксперты.

С 1 января 2026 года МРОТ в России составляет 27 093 рубля. Ранее его сумма была 22 440 рублей. С 2025 года в России МРОТ рассчитывают, исходя из медианной заработной платы.

госдума Миронов мрот
Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Эрмитаж День космонавтики

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
В России начали применение вакцины от рака
В Ленинградской области началась активная уборка дорог
