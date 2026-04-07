Сотрудники ГАИ помогли роженице, застрявшей в «пробке» на КАД

Сотрудники ГАИ помогли роженице, застрявшей в «пробке» на КАД

В Петербурге сотрудники ГАИ помогли роженице, застрявшей в пробке на КАД, добраться до роддома.

Видео: Госавтоинспекция по СПб и ЛО.

К полицейским обратился взволнованный водитель «Лады Гранты». Мужчина рассказал, что у его 25-летней жены, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, начались схватки. Семья застряла в пробке.

Инспекторы ОР ДПС старший лейтенант полиции Иван Попов и старший лейтенант полиции Вячеслав Губкин сопроводили автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами до медицинского учреждения. Семья успела вовремя. Вскоре на свет появился здоровый мальчик — Мирослав, сообщили в Госавтоинспекции по СПб и ЛО.

В день выписки из роддома инспекторы приехали поздравить молодых родителей. Они вручили счастливой матери букет цветов и памятный подарок от Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция напоминает: если вам или вашим близким нужна помощь на дороге — не стесняйтесь обращаться к инспекторам. Мы всегда готовы прийти на выручку. Ведь главное для нас — это безопасность и жизнь людей», - говорится в сообщении.

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
В России начали применение вакцины от рака
В Ленинградской области началась активная уборка дорог
