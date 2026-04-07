В Петербурге сотрудники ГАИ помогли роженице, застрявшей в пробке на КАД, добраться до роддома.

Видео: Госавтоинспекция по СПб и ЛО.

К полицейским обратился взволнованный водитель «Лады Гранты». Мужчина рассказал, что у его 25-летней жены, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, начались схватки. Семья застряла в пробке.

Инспекторы ОР ДПС старший лейтенант полиции Иван Попов и старший лейтенант полиции Вячеслав Губкин сопроводили автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами до медицинского учреждения. Семья успела вовремя. Вскоре на свет появился здоровый мальчик — Мирослав, сообщили в Госавтоинспекции по СПб и ЛО.

В день выписки из роддома инспекторы приехали поздравить молодых родителей. Они вручили счастливой матери букет цветов и памятный подарок от Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция напоминает: если вам или вашим близким нужна помощь на дороге — не стесняйтесь обращаться к инспекторам. Мы всегда готовы прийти на выручку. Ведь главное для нас — это безопасность и жизнь людей», - говорится в сообщении.