На М-11 "Нева" отменят зимнее ограничение скорости со следующей недели

Новости Социум

На М-11 "Нева" отменят зимнее ограничение скорости со следующей недели

Повышенный скоростной режим начнет действовать на ряде участков трассы со следующего понедельника.

На М-11 "Нева" отменят зимнее ограничение скорости со следующей недели - Повышенный скоростной режим начнет действовать на ряде участков трассы со следующего понедельника.
Фото: Автодор

С 13 апреля на отдельных участках трассы М-11 «Нева» введут повышенный скоростной режим — до 130 км/ч. Это касается легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, сообщает «Автодор».

«Ограничения, действовавшие в зимний период, отменяются в связи с наступлением благоприятных погодных условий и для обеспечения более комфортного движения», — указано в сообщении.

Повышенный скоростной режим, в частности, будет разрешен на отрезке от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга. С той же даты послабления для водителей вводятся и на участках трассы М-4 «Дон».

Автодор М-11 «Нева»
Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Эрмитаж День космонавтики

