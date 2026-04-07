Повышенный скоростной режим начнет действовать на ряде участков трассы со следующего понедельника.

С 13 апреля на отдельных участках трассы М-11 «Нева» введут повышенный скоростной режим — до 130 км/ч. Это касается легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, сообщает «Автодор».

«Ограничения, действовавшие в зимний период, отменяются в связи с наступлением благоприятных погодных условий и для обеспечения более комфортного движения», — указано в сообщении.

Повышенный скоростной режим, в частности, будет разрешен на отрезке от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга. С той же даты послабления для водителей вводятся и на участках трассы М-4 «Дон».