Жители многоэтажки публикуют в соцсетях последствия сегодняшней непогоды.

Жители многоквартирного дома в поселке Свердлова Всеволожского района Ленобласти внезапно остались без крыши. Ее буквально сдуло сильным порывом ветра. Последствиями непогоды с Mash на Мойке поделились местные жители.

«Вот это да. Крыша слетела сейчас. Обалдеть, вот это ветрюган на улице», — комментирует обеспокоенная жительница дома.

Ранее Гидрометцентр России предупредил об усилении порывов ветра на территории региона в следующие двое суток. Порывы будут достигать местами 18 метров в секунду.