Сильный ветер снес крышу многоквартирного дома в Свердлова

Жители многоэтажки публикуют в соцсетях последствия сегодняшней непогоды.

Фото: Скрин видео/ Mash на Мойке

Жители многоквартирного дома в поселке Свердлова Всеволожского района Ленобласти внезапно остались без крыши. Ее буквально сдуло сильным порывом ветра. Последствиями непогоды с Mash на Мойке поделились местные жители.

«Вот это да. Крыша слетела сейчас. Обалдеть, вот это ветрюган на улице», — комментирует обеспокоенная жительница дома.

Ранее Гидрометцентр России предупредил об усилении порывов ветра на территории региона в следующие двое суток. Порывы будут достигать местами 18 метров в секунду. 

Вам будет интересно
Ночью заморозки, днем не больше +5°С: холодная неделя ждет жителей Петербурга и Ленобласти
Синоптик Колесов предупредил о похолодании в агломерации вплоть до конца рабочей недели. Фото: freepik На этой неделе определять погоду в Петербурге и...
06.04.2026
227

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Вам будет интересно
Жители Ленобласти выбрали самые милые снимки будущих мам
В Ленинградской традиционно ко Дню беременных подведены итоги фотоконкурса «В ожидании чуда». Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба...
07.04.2026
127

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Ленинградской области началась активная уборка дорог
В Ленинградской области началась активная уборка дорог

12:10 06.04.2026

