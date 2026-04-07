Уроженец Германии задержан в Петербурге за подготовку теракта

Против задержанного возбуждено сразу семь уголовных дел. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Петербурге правоохранительные органы задержали 57-летнего уроженца Берлина, готовившего теракт. Об этом 7 апреля стало известно 78.ru.

По имеющейся информации, мужчина согласился на предложение «подработать» от своего знакомого из Днепропетровска. Первым заданием украинских кураторов для диверсанта стало получение взрывчатки из тайника. Она предназначалась для совершения теракта. Преступным планам помешали правоохранители, которые задержали мужчину после получения СВУ.

По данному факту возбуждено семь уголовных дел, в том числе о государственной измене, приготовлении к диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

