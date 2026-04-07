Против задержанного возбуждено сразу семь уголовных дел. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Петербурге правоохранительные органы задержали 57-летнего уроженца Берлина, готовившего теракт. Об этом 7 апреля стало известно 78.ru.

По имеющейся информации, мужчина согласился на предложение «подработать» от своего знакомого из Днепропетровска. Первым заданием украинских кураторов для диверсанта стало получение взрывчатки из тайника. Она предназначалась для совершения теракта. Преступным планам помешали правоохранители, которые задержали мужчину после получения СВУ.

По данному факту возбуждено семь уголовных дел, в том числе о государственной измене, приготовлении к диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.