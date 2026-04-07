Главная / Новости / Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Вам будет интересно
Жители Ленобласти выбрали самые милые снимки будущих мам
В Ленинградской традиционно ко Дню беременных подведены итоги фотоконкурса «В ожидании чуда». Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба...
07.04.2026
127

Теги

Эрмитаж День космонавтики
Новости outside

В Финляндии массово банкротятся компании, работавшие в граничащих с Россией регионах

За год в приграничных регионах Финляндии обанкротились уже сотни компаний.

Восточные регионы Финляндии накрыла волна банкротств бизнеса. Только за прошедший год число таких компаний составило 315, пишет РИА Новости.

В основном банкротство коснулось представителей гостинично-ресторанного бизнеса, строительства, оптовой и розничной торговли, а также услуг. 

Эксперты связывают негативную тенденцию с решением Финляндии закрыть границу с Россией, из-за чего поток туристов из РФ свелся к минимуму.

Вам будет интересно
Таллин попросил Украину не использовать небо Эстонии для пролета БПЛА
Таллин порекомендовал Киеву строить обходные маршруты для пролета беспилотников. Фото: Freepik Эстония обратилась к Украине с просьбой направлять свои...
06.04.2026
787

Теги

Россия Финляндия банкротство

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Ленинградской области началась активная уборка дорог
В Ленинградской области началась активная уборка дорог

12:10 06.04.2026

