За год в приграничных регионах Финляндии обанкротились уже сотни компаний.

Восточные регионы Финляндии накрыла волна банкротств бизнеса. Только за прошедший год число таких компаний составило 315, пишет РИА Новости.

В основном банкротство коснулось представителей гостинично-ресторанного бизнеса, строительства, оптовой и розничной торговли, а также услуг.

Эксперты связывают негативную тенденцию с решением Финляндии закрыть границу с Россией, из-за чего поток туристов из РФ свелся к минимуму.