Умер бывший тренер ФК «Зенит»

Новости Спорт

Умер бывший тренер ФК «Зенит»

О смерти бывшего главного тренера петербургского «Зенита» Мирчи Луческу в возрасте 80 лет вечером 7 апреля сообщил журналист Эмануэль Рошу. Других подробностей он не привел.

По данным СМИ, 3 апреля у тренера случился инфаркт.

Незадолго до сообщения Рошу о состоянии здоровья специалиста высказывался его сын Рэзван Луческу. Он называл этот период сложным и призывал всех проявить внимание.

Последним местом работы Луческу была сборная Румынии. В России он известен по работе с «Зенитом» в сезоне-2016/2017. Кроме того, тренер 12 лет возглавлял «Шахтер» и в 2009 году привел клуб к победе в Кубке УЕФА.

Новости Социум

Строительство газораспределительных сетей завершилось в шести деревнях Сланцевского района

Строительство газораспределительных сетей завершили в шести деревнях Сланцевского района. Возможность подключиться к сетевому газу после ввода объекта в эксплуатацию получат 86 домовладений. Об этом сообщили в комитете по ТЭК Ленинградской области.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» провели работы в деревнях Заберезье, Кологриво, Шакицы, Плешево, Пантелейково и Гаянщина. Общая протяженность газопровода составила 7,5 км.

Сети построили в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2026-2030 годы. Источником газа для этих деревень стал межпоселковый газопровод протяженностью 43,8 км, который возвели в прошлом году для газификации 10 населенных пунктов.

На момент подготовки публикации распределительные сети готовы в восьми из десяти деревень.

