О смерти бывшего главного тренера петербургского «Зенита» Мирчи Луческу в возрасте 80 лет вечером 7 апреля сообщил журналист Эмануэль Рошу. Других подробностей он не привел.

По данным СМИ, 3 апреля у тренера случился инфаркт.

Незадолго до сообщения Рошу о состоянии здоровья специалиста высказывался его сын Рэзван Луческу. Он называл этот период сложным и призывал всех проявить внимание.

Последним местом работы Луческу была сборная Румынии. В России он известен по работе с «Зенитом» в сезоне-2016/2017. Кроме того, тренер 12 лет возглавлял «Шахтер» и в 2009 году привел клуб к победе в Кубке УЕФА.