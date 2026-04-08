Александр Дрозденко и Сергей Яхнюк обсудили подготовку Ленобласти к весенним полевым работам

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Яхнюком.

Фото: Александр Дрозденко

На встрече обсуждалась подготовка к весенним полевым работам. Были затронуты вопросы льготного кредитования аграриев и выплат на сезонные работы из федерального и областного бюджетов. Губернатор отметил, что кредиты для аграриев уже выдаются, а из бюджета в апреле планируют довести до них почти 2 млрд рублей. Также обсуждается обеспечение семенами, удобрениями и ГСМ.

«Сергей Васильевич как никто другой знает: как сезон начнешь, так год и прокормит. Мы всегда рассчитываем на его поддержку в Госдуме. Защищает интересы аграриев и родной Ленинградской области. С такими людьми за будущее спокойно», - отметил Александр Дрозденко.

Дрозденко Яхнюк Ленобласть полевые работы весенне-полевые работы
Съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД полностью перекрыли до 1 сентября

В Петербурге по 1 сентября полностью перекрыли для движения съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией северного участка КАД, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.

Движение по съезду с ЗСД на Левашовское шоссе будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит извинения за временные неудобства.

ограничено движение кад ЗСД Левашовское шоссе

