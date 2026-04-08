В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки, сообщила доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов.

Ученый подчеркнул, что это нормальное явление для последнего месяца весны. Обычно температура опускается ниже нуля только ночью, а в светлое время суток воздух прогревается до положительных значений.

«Это, как говорят в народе, «черемуховые» холода, как правило, совпадающие с цветением черемухи в первой-второй декаде мая. Они обязательно будут», — подчеркнул Любов.

Фенолог также отметил, что в средней полосе России не бывает постоянного потепления — после первых теплых дней могут наступить более холодные. Однако с каждой повторяющейся волной похолодания интенсивность снижается, и к июню холодные периоды должны сойти на нет.