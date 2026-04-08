В мае в европейскую часть России вернутся заморозки

В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки, сообщила доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов.

Ученый подчеркнул, что это нормальное явление для последнего месяца весны.
Ученый подчеркнул, что это нормальное явление для последнего месяца весны. Обычно температура опускается ниже нуля только ночью, а в светлое время суток воздух прогревается до положительных значений.

«Это, как говорят в народе, «черемуховые» холода, как правило, совпадающие с цветением черемухи в первой-второй декаде мая. Они обязательно будут», — подчеркнул Любов.

Фенолог также отметил, что в средней полосе России не бывает постоянного потепления — после первых теплых дней могут наступить более холодные. Однако с каждой повторяющейся волной похолодания интенсивность снижается, и к июню холодные периоды должны сойти на нет.

Полиция начала проверку после гибели 33 попугаев в контактном зоопарке в Кудрово

В контактном зоопарке в Кудрове погибло 33 попугая. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о гибели экзотических птиц в контактном зоопарке на проспекте Строителей в Кудрово поступило накануне вечером. По данным главка, погибли 33 попугая.

Тела погибших птиц отправлены на экспертизу, чтобы установить причину их смерти. По результатам исследования будет принято соответствующее решение, а все Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

