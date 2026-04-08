Главная / Для души / Специалисты из Ленобласти восстановили брачный обыск середины XIX века

Специалисты из Ленобласти восстановили брачный обыск середины XIX века

Скоро узнать о том, как любили почти два века назад, можно будет в усадьбе «Рождествено», куда вернется после реставрации брачный обыск середины XIX века

Фото: Александр Дрозденко vk

Годы его не пощадили: переплёт крошился, а шёлковый шнурок почти сгнил. Новый мастер сплел своими руками — на деревянной вилке, как в старину. А потом бережно соединили листочек за листочком, - рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко на своей странице в VK.

Внутри раритета, обнаруженного в усадьбе «Рождествено», оказалось больше четырёхсот пятидесяти историй о том, как двое решали стать одной семьёй. Каждую пару венчали в Рождественской Вознесенской церкви. Так продолжалось 16 лет подряд, до начала революции.

Ранее реставраторы в Рождествено обновили пять икон из Пикалевского музея, выявив содержание, даты создания и школу исполнения. 

Музей-усадьба «Рождествено»
В мае в европейскую часть России вернутся заморозки

В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки, сообщила доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов.

В мае в европейскую часть России вернутся заморозки - Ученый подчеркнул, что это нормальное явление для последнего месяца весны.
Фото: Freepik.

Ученый подчеркнул, что это нормальное явление для последнего месяца весны. Обычно температура опускается ниже нуля только ночью, а в светлое время суток воздух прогревается до положительных значений.

«Это, как говорят в народе, «черемуховые» холода, как правило, совпадающие с цветением черемухи в первой-второй декаде мая. Они обязательно будут», — подчеркнул Любов.

Фенолог также отметил, что в средней полосе России не бывает постоянного потепления — после первых теплых дней могут наступить более холодные. Однако с каждой повторяющейся волной похолодания интенсивность снижается, и к июню холодные периоды должны сойти на нет.

Вам будет интересно
Ночью заморозки, днем не больше +5°С: холодная неделя ждет жителей Петербурга и Ленобласти
Синоптик Колесов предупредил о похолодании в агломерации вплоть до конца рабочей недели. Фото: freepik На этой неделе определять погоду в Петербурге и...
06.04.2026
266

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

09:08 07.04.2026

