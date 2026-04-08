Скоро узнать о том, как любили почти два века назад, можно будет в усадьбе «Рождествено», куда вернется после реставрации брачный обыск середины XIX века

Годы его не пощадили: переплёт крошился, а шёлковый шнурок почти сгнил. Новый мастер сплел своими руками — на деревянной вилке, как в старину. А потом бережно соединили листочек за листочком, - рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко на своей странице в VK.

Внутри раритета, обнаруженного в усадьбе «Рождествено», оказалось больше четырёхсот пятидесяти историй о том, как двое решали стать одной семьёй. Каждую пару венчали в Рождественской Вознесенской церкви. Так продолжалось 16 лет подряд, до начала революции.

Ранее реставраторы в Рождествено обновили пять икон из Пикалевского музея, выявив содержание, даты создания и школу исполнения.