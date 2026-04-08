Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял третье место в общероссийском медиарейтинге глав регионов за март 2026 года, поднявшись на 12 позиций по сравнению с февралем.

Первые две строчки рейтинга «Медиалогии» заняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным аналитиков, Александра Дрозденко упоминали более 216 тысяч раз, а количество сообщений достигло отметки в 22,1 тысячи. Кроме того, губернатор Ленобласти стал лидером среди глав регионов СЗФО.