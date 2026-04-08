weather 1.6°
$ 78.30
91.56

Главная / Новости / Александр Дрозденко вошел в топ-3 медиарейтинга российских губернаторов

Новости Социум Главное

Александр Дрозденко вошел в топ-3 медиарейтинга российских губернаторов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял третье место в общероссийском медиарейтинге глав регионов за март 2026 года, поднявшись на 12 позиций по сравнению с февралем.

Фото: lenobl. ru

Первые две строчки рейтинга «Медиалогии» заняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным аналитиков, Александра Дрозденко упоминали более 216 тысяч раз, а количество сообщений достигло отметки в 22,1 тысячи. Кроме того, губернатор Ленобласти стал лидером среди глав регионов СЗФО.

Теги

Дрозденко Медиалогия Ленобласть губернатор
Новости Социум

В Выборге на Пасху запустят дополнительные автобусы до Северного кладбища

В Выборге на Пасху будет организовано дополнительное транспортное сообщение по просьбам жителей.

Дополнительные рейсы будут у автобуса №8А, который следует по маршруту от ул. Спичечной до Северного кладбища (Кангас).

Расписание рейсов:

  • от ул. Спичечной: 08:30; 09:40; 11:30; 13:50;

  • от Северного кладбища: 09:05; 10:15; 12:05; 14:25.

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться