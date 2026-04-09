С июля 2026 года пригородные поезда, следующие на Московский вокзал Петербурга, будут временно перенаправлены на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое, где возведут временную платформу.

Изменение маршрутов связано с необходимостью строительства терминала для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщили в «РЖД» в ответ на запрос градозащитников. Речь идет о перераспределении электричек Московского и Волховстроевского направлений, пишет РБК.

«В связи с размещением оконечного пассажирского терминала вновь создаваемой высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург—Москва на перронном парке Московского вокзала не остается территориальных резервов для строительства дополнительных перронных путей с целью обеспечения приема и отправления пригородных электропоездов»,— заявили в РЖД.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция Московского вокзала, создание нового комплекса «Волковская» для пригородных поездов, а также строительство станции метро «Лиговский проспект-2».