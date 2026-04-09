В связи с майскими праздниками часть пенсионеров в России получит пенсию за май досрочно, сообщили ТАСС в Соцфонде.

Досрочная выплата коснется всех, кому пенсия обычно перечисляется через банк с 1 по 4 число месяца. Они получат выплату до 30 апреля.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 2-3 мая, и с этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая.

Начиная с 5 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.