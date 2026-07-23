Хоспис для крупных кошек «Дом тигра» в Ленинградской области принял двух амурских тигриц, нуждающихся в лечении и длительной реабилитации.

Обе самки доставлены из Приморского края на основании разрешения Росприроднадзора на оборот животных, занесенных в Красную книгу России.

Фото: Дом Тигра - Tiger House

Младшей тигрице около трех лет. Она поступила в центр «Тигр» с сильным истощением и тяжелой травмой передней лапы. Восстановить конечность не удастся, поэтому вернуть животное в дикую природу невозможно. Второй тигрице около 10 лет. У нее также серьезно повреждена передняя лапа.

Сейчас животные находятся на карантине и проходят обследование. Для каждой из них будет разработан индивидуальный план лечения. После этого тигриц переведут в просторные вольеры, рассказали в Росприроднадзоре.

Теперь в «Доме тигра» живут уже четыре амурских тигра, рожденных в дикой природе.