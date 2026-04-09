В России планируют значительно расширить список оснований для выдворения мигрантов из страны. Всего за 2025 год из России было выдворено 72 тыс. мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно его заявлению, количество административных нарушений, влекущих выдворение, увеличится почти вдвое — с 22 до 43 статей КоАП. В список оснований для выдворения добавят такие проступки, как нарушение общественного порядка, неповиновение полиции, создание помех работе инфраструктуры, распространение оскорбительной информации в интернете, а также дискредитация Вооруженных Сил РФ и призывы к санкциям.

Кроме того, за некоторые правонарушения помимо выдворения могут назначить штрафы, размер которых также предлагается увеличить.

«Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации», — добавил Володин.