В 2025 году из России выдворили 72 тыс. мигрантов

В 2025 году из России выдворили 72 тыс. мигрантов

В России планируют значительно расширить список оснований для выдворения мигрантов из страны. Всего за 2025 год из России было выдворено 72 тыс. мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно его заявлению, количество административных нарушений, влекущих выдворение, увеличится почти вдвое — с 22 до 43 статей КоАП. В список оснований для выдворения добавят такие проступки, как нарушение общественного порядка, неповиновение полиции, создание помех работе инфраструктуры, распространение оскорбительной информации в интернете, а также дискредитация Вооруженных Сил РФ и призывы к санкциям.

Кроме того, за некоторые правонарушения помимо выдворения могут назначить штрафы, размер которых также предлагается увеличить.

«Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации», — добавил Володин.

В ГД рассмотрят закон о выдворении мигрантов за экстремизм
В парламент поступил законопроект об обязательном выдворении иностранцев, совершивших преступления экстремистской направленности.
мигранты Володин Россия
Двух поисковых собак застрелили во время тренировки

В лесополосе Псковской области во время тренировки застрелили двух поисковых собак породы бордер-колли - Бэсти и Люмен.

Собакам было 4 и 3 года. Обе были обучены для выполнения чрезвычайно трудной задачи — поиска тел пог
Хозяйка собак рассказала, что вывела двух бордер-колли на занятие, как и всегда, отпустила для выполнения задачи — и внезапно услышала выстрелы. Кинолог звала питомцев, но безуспешно. Когда она добралась до места происшествия, то увидела тела своих собак. Питомцы были в ярких сигнальных попонах и с громкими колокольчиками, что делает их заметными, их убийство было преднамеренным, считает Юлия.

Собакам было 4 и 3 года. Обе были обучены для выполнения чрезвычайно трудной задачи — поиска тел погибших. О произошедшем уже сообщено в полицию.

Полиция начала проверку после гибели 33 попугаев в контактном зоопарке в Кудрово
В контактном зоопарке в Кудрове погибло 33 попугая. Полиция начала проверку по факту случившегося.
убийство Ленобласть собаки поисковый отряд

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
В России начали применение вакцины от рака
