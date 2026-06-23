weather 14°
$ 74.62
85.48

Главная / Новости / Россиянам рассказали, что грозит за хранение топлива в гаражах

Новости Социум

Россиянам рассказали, что грозит за хранение топлива в гаражах

До 15 тысяч рублей штрафа рискуют заплатить граждане, которые хранят топливо в канистрах.

Хранение горючих веществ в гаражах, в том числе бензина и ацетона, находится под запретом в России. Об этом в разговоре с «Абзацем» заявил юрист Сергей Багян

«За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность по части первой статьи 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности». Наказание – предупреждение или штраф. Для [физических лиц] – от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических – от 150 до 300 тысяч рублей», – отметил эксперт.

Вам будет интересно
Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем
Среди них — частое головокружение. Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об...
03.06.2026
669

Теги

бензин штрафы
Новости Социум

Фальков: вузы России готовы к приемной кампании

Об этом министр науки и высшего образования заявил на совещании с президентом.

Российские вузы полностью готовы к проведению приемной кампании 2026 года. Об этом 23 июня заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Хотел бы отметить, что вузы готовы к приемной кампании», - подчеркнул Фальков.

Отметим, что приемная кампания в вузы, колледжи и техникумы в России началась с 20 июня 

Вам будет интересно
Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов
Выпускник из Приморья впервые в истории края сдал все экзамены на максимальные баллы.Выпускник из Приморского края впервые в истории региона сдал четы...
23.06.2026
175

Теги

приемная кампания

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться