До 15 тысяч рублей штрафа рискуют заплатить граждане, которые хранят топливо в канистрах.
Хранение горючих веществ в гаражах, в том числе бензина и ацетона, находится под запретом в России. Об этом в разговоре с «Абзацем» заявил юрист Сергей Багян
«За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность по части первой статьи 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности». Наказание – предупреждение или штраф. Для [физических лиц] – от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических – от 150 до 300 тысяч рублей», – отметил эксперт.