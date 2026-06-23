Об этом министр науки и высшего образования заявил на совещании с президентом.

Российские вузы полностью готовы к проведению приемной кампании 2026 года. Об этом 23 июня заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Хотел бы отметить, что вузы готовы к приемной кампании», - подчеркнул Фальков.

Отметим, что приемная кампания в вузы, колледжи и техникумы в России началась с 20 июня