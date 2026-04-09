Стало известно, кто в России получает пенсию более 500 тысяч рублей в месяц

Пенсию в 500 тысяч рублей и более в России могут получать космонавты и летчики-испытатели, а других категорий с правом на такие выплаты сейчас нет. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Пенсия в 500 тысяч рублей и более может быть исключительно у космонавтов и летчиков-испытателей. В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет», – сказал Александр Сафонов

По его словам, размер такой пенсии зависит от оклада и составляет 55-85 % денежного содержания по должности. Минимальный порог в 55 % возможен при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Эксперт уточнил, что оклад летчиков-испытателей зависит от места работы, классности, часов полета и воинского звания, а у космонавтов – от количества полетов на орбиту и времени, проведенного в космосе. Самые высокие доходы, по его словам, предусмотрены для тех, кто испытывает военную технику или имеет статус инструктора-космонавта.

«Когда все это суммируется, заработная плата может достигать значительных сумм. Например, космонавты могут получать более 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы», – заключил Александр Сафонов

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
3991

Дорожный фонд Ленобласти могут начать пополнять за счет движения автотранспорта с перегрузом

Глава Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение проработать механизм возможности взимания платы за движение с перегрузом по региональным дорогам.

«В области реализуются большие промышленные и жилищные проекты — это плюс для нашей экономики. Но тяжелые машины с карьеров и строек ездят по региональным дорогам и разбивают их. Этого не должно быть. Наша задача — дать бизнесу работать и сохранить дороги для жителей», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Кроме того Александр Юрьевич поручил подготовить предложения для внесения изменений в федеральное законодательство о весо-габаритном контроле и проанализировать транспортную нагрузку на дороги и разработать грузовой каркас: определить дороги, по которым можно двигаться большегрузам, а остальные для них закрыть. 

Напоминаем, что весенняя просушка дорог проходит в регионе в этом году с  20 марта по 18 апреля, из-за чего на трассах Ленинградской области введены временные ограничения движения для грузового транспорта. Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленобласти и другое. 

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

