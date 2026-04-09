Пенсию в 500 тысяч рублей и более в России могут получать космонавты и летчики-испытатели, а других категорий с правом на такие выплаты сейчас нет. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Пенсия в 500 тысяч рублей и более может быть исключительно у космонавтов и летчиков-испытателей. В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет», – сказал Александр Сафонов

По его словам, размер такой пенсии зависит от оклада и составляет 55-85 % денежного содержания по должности. Минимальный порог в 55 % возможен при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Эксперт уточнил, что оклад летчиков-испытателей зависит от места работы, классности, часов полета и воинского звания, а у космонавтов – от количества полетов на орбиту и времени, проведенного в космосе. Самые высокие доходы, по его словам, предусмотрены для тех, кто испытывает военную технику или имеет статус инструктора-космонавта.

«Когда все это суммируется, заработная плата может достигать значительных сумм. Например, космонавты могут получать более 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы», – заключил Александр Сафонов