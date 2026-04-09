Оперативники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджогах релейных шкафов во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, вечером 8 апреля он совершил пять поджогов релейных шкафов на участке от Токсово до Нового Девяткино. Возбуждены уголовные дела о теракте.

Изучается версия о том, что подростка могли направлять украинские мошенники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.