Подростка задержали за поджоги релейных шкафов в Ленобласти

Новости Происшествия

Подростка задержали за поджоги релейных шкафов в Ленобласти

Оперативники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджогах релейных шкафов во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, вечером 8 апреля он совершил пять поджогов релейных шкафов на участке от Токсово до Нового Девяткино. Возбуждены уголовные дела о теракте.

Изучается версия о том, что подростка могли направлять украинские мошенники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Устроившую поджог АЗС в Петербурге школьницу отправили в СИЗО
Против 15-летней девочки было возбуждено дело о теракте. Суд отправил под арест 15-летнюю жительницу Петербурга за поджог на автозаправке. Такое решен...
25.02.2026
718

уголовное дело теракт подросток Всеволожский район Ленобласть поджог
Новости Происшествия

Полевой лагерь для Военной академии Хрулёва оборудуют в Луге

Денежные средства на оборудование полевого лагеря для Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва выделит в том числе и правительство Ленобласти

Глава Ленобласти Александр Дрозденко провел встречу с начальником академии Илгаром Кахрамановым, на которой обсуждалось, что в будущем область сможет использовать эту площадку для сборов резервистов и военно-патриотических программ школьников.

«Также поможем с храмом Воскресения Христова в посёлке Приветнинское. Он был построен в 1910 году на территории форта «Ино» для духовного окормления гарнизона. Сегодня это культурная ценность для всех нас. Поможем определить статус и территорию храма, чтобы его можно было содержать», — добавил Александр Дрозденко.

Военная академия осуществляет подготовку высококвалифицированных офицеров, курсантов – специалистов материально-технического обеспечения для всех видов и родов войск Министерства обороны РФ, а также для других федеральных органов исполнительной власти. Здесь также проходят переподготовку специалисты материально-технического обеспечения, преподаватели и офицеры, увольняемые в запас.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

В России начали применение вакцины от рака

