В Петербурге пройдет демографических форум «Сила детства» - что ждет участников

В Петербурге с 17 по 19 апреля пройдет II Демографический форум «Сила детства». На мероприятии будут представлены не только экспертные дискуссии, но и интерактивные форматы, культурные события и бизнес-сессии.

Деловая программа форума «Сила детства» начнется 17 апреля с брейн-ринга между командами «Власть», «Бизнес», «Общественные организации и культура» и «Молодежь», где участники будут предлагать идеи по улучшению демографической ситуации. В продолжение состоится пленарное заседание с участием губернатора Александра Беглова, депутата Павла Крупника, главы Росмолодежи Григория Гурова и других, по итогам которого будет сформирована резолюция, которую направят в Совет Федерации, Госдуму и администрацию президента России, пишут «Аргументы и факты».

Во второй половине дня пройдут тематические сессии о развитии рынка товаров и услуг для семей, включая маркетинг, продвижение и сотрудничество с культурными институтами. Также состоится конкурс социальной рекламы на тему семьи и детства с видеороликами, которые могут быть показаны на городских билбордах.

18 апреля форум продолжится культурной программой - состоится фестиваль-конкурс «Ринг. Битва музыкальных отрядов» с участием детских школ искусств. 19 апреля завершится форум фестивалем детских творческих коллективов, где участники представят свои танцевальные и вокальные номера.

Форум объединит профессиональное сообщество и молодое поколение, предлагая экспертные обсуждения, практические решения и культурную составляющую. Подробнее — на сайте форума.

В 2025 году из России выдворили 72 тыс. мигрантов

В России планируют значительно расширить список оснований для выдворения мигрантов из страны. Всего за 2025 год из России было выдворено 72 тыс. мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно его заявлению, количество административных нарушений, влекущих выдворение, увеличится почти вдвое — с 22 до 43 статей КоАП. В список оснований для выдворения добавят такие проступки, как нарушение общественного порядка, неповиновение полиции, создание помех работе инфраструктуры, распространение оскорбительной информации в интернете, а также дискредитация Вооруженных Сил РФ и призывы к санкциям.

Кроме того, за некоторые правонарушения помимо выдворения могут назначить штрафы, размер которых также предлагается увеличить.

«Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации», — добавил Володин.

