В Петербурге с 17 по 19 апреля пройдет II Демографический форум «Сила детства». На мероприятии будут представлены не только экспертные дискуссии, но и интерактивные форматы, культурные события и бизнес-сессии.

Деловая программа форума «Сила детства» начнется 17 апреля с брейн-ринга между командами «Власть», «Бизнес», «Общественные организации и культура» и «Молодежь», где участники будут предлагать идеи по улучшению демографической ситуации. В продолжение состоится пленарное заседание с участием губернатора Александра Беглова, депутата Павла Крупника, главы Росмолодежи Григория Гурова и других, по итогам которого будет сформирована резолюция, которую направят в Совет Федерации, Госдуму и администрацию президента России, пишут «Аргументы и факты».

Во второй половине дня пройдут тематические сессии о развитии рынка товаров и услуг для семей, включая маркетинг, продвижение и сотрудничество с культурными институтами. Также состоится конкурс социальной рекламы на тему семьи и детства с видеороликами, которые могут быть показаны на городских билбордах.

18 апреля форум продолжится культурной программой - состоится фестиваль-конкурс «Ринг. Битва музыкальных отрядов» с участием детских школ искусств. 19 апреля завершится форум фестивалем детских творческих коллективов, где участники представят свои танцевальные и вокальные номера.

Форум объединит профессиональное сообщество и молодое поколение, предлагая экспертные обсуждения, практические решения и культурную составляющую.