В День беременных губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил о региональных мерах поддержки для будущим мам и молодых родителей. Они могут рассчитывать не только на финансовую помощь, но и на заботу об их душевном состоянии.

Какие единовременные выплаты предусмотрены для беременных и молодых семей в Ленобласти:

100 тысяч рублей — беременным студенткам СПО и ВУЗов, обучающимся по очной либо очно-заочной форме;

15 тысяч рублей — на товары для беременных с помощью электронного сертификата;

до 10 тысяч рублей — на транспортные расходы родившим в медицинской организации, расположенной в регионе на расстоянии не менее 30 км от места жительства.

При рождении ребенка с обязательной регистрацией в Ленобласти предусмотрены следующие меры поддержки:

единовременное пособие — до 66 339 рублей;

материнский капитал — до 175 тысяч рублей;

единовременная выплата студенческим семьям до 25 лет — 300 тысяч рублей;

единовременная выплата молодым семьям в возрасте до 35 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка — 300 тысяч рублей;

прокат детского инвентаря детям до 2 лет.

Также будущие мамы могут получить бесплатную психологическую помощь и сопровождение от персонального консультанта Центра соцзащиты населения.