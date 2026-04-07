В День беременных будущим мамам напомнили о мерах поддержки в Ленобласти

В День беременных губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил о региональных мерах поддержки для будущим мам и молодых родителей. Они могут рассчитывать не только на финансовую помощь, но и на заботу об их душевном состоянии.

В День беременных будущим мамам напомнили о мерах поддержки в Ленобласти - В День беременных губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил о региональных мерах
Фото: Александр Дрозденко.

Какие единовременные выплаты предусмотрены для беременных и молодых семей в Ленобласти:

  • 100 тысяч рублей — беременным студенткам СПО и ВУЗов, обучающимся по очной либо очно-заочной форме;

  • 15 тысяч рублей — на товары для беременных с помощью электронного сертификата;

  • до 10 тысяч рублей — на транспортные расходы родившим в медицинской организации, расположенной в регионе на расстоянии не менее 30 км от места жительства.

При рождении ребенка с обязательной регистрацией в Ленобласти предусмотрены следующие меры поддержки:

  • единовременное пособие — до 66 339 рублей;

  • материнский капитал — до 175 тысяч рублей;

  • единовременная выплата студенческим семьям до 25 лет — 300 тысяч рублей;

  • единовременная выплата молодым семьям в возрасте до 35 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка — 300 тысяч рублей;

  • прокат детского инвентаря детям до 2 лет.

Вам будет интересно
Петербурженка впервые в России родила четверняшек
Акушеры роддома №17 помогли появиться на свет однояйцевым четверняшкам.  Фото: freepik Жительница Петербурга родила четырех близняшек. Это произо...
05.04.2026
299

Также будущие мамы могут получить бесплатную психологическую помощь и сопровождение от персонального консультанта Центра соцзащиты населения.

«Помните: вы не одни. Регион рядом», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Новости outside

В Финляндии массово банкротятся компании, работавшие в граничащих с Россией регионах

За год в приграничных регионах Финляндии обанкротились уже сотни компаний.

Восточные регионы Финляндии накрыла волна банкротств бизнеса. Только за прошедший год число таких компаний составило 315, пишет РИА Новости.

В основном банкротство коснулось представителей гостинично-ресторанного бизнеса, строительства, оптовой и розничной торговли, а также услуг. 

Эксперты связывают негативную тенденцию с решением Финляндии закрыть границу с Россией, из-за чего поток туристов из РФ свелся к минимуму.

Вам будет интересно
Таллин попросил Украину не использовать небо Эстонии для пролета БПЛА
Таллин порекомендовал Киеву строить обходные маршруты для пролета беспилотников. Фото: Freepik Эстония обратилась к Украине с просьбой направлять свои...
06.04.2026
787

Теги

Россия Финляндия банкротство

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Ленинградской области началась активная уборка дорог
В Ленинградской области началась активная уборка дорог

12:10 06.04.2026

