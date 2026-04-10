Путин объявил пасхальное перемирие. Украина согласилась

Путин объявил пасхальное перемирие. Украина согласилась

Фото: Freepik.

Владимир Путин объявил временное прекращение огня в зоне СВО на период Пасхи. Киев дал согласие на приостановку боевых действий.

Перемирие должно начаться 11 апреля с 16:00 и продлиться до конца дня 12 апреля, говорится в сообщении Кремля. Соответствующее распоряжение передано российскому военному командованию.

В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано быть готовыми пресечь возможные провокации и агрессивные действия противника.

Дмитрий Песков сообщил, что объявление пасхального перемирия не проговаривалось заранее с Украиной или США и не увязывается с переговорами.

Украина дала согласие на пасхальное перемирие. Владимир Зеленский отметил, что Киев «неоднократно заявлял о своей готовности к симметричным шагам».  

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что это может быть пиар-акцией, напомнив о неоднократных нарушениях договоренностей с украинской стороны.

В 2025 году Владимир Путин также объявлял пасхальное перемирие.  В Минобороны по его итогам сообщили о 4900 нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины. Среди них –атаки беспилотниками и обстрелы приграничных районов.

Владимир Путин Россия Украина Владимир Зеленский СВО пасхальное перемирие
На трассе А-120 в Гатчинском округе введут реверсивное движение

С 16 по 21 апреля на участке с 61 по 71 километр трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием. Это связано с ликвидацией дефектов асфальтобетонного покрытия.

На трассе А-120 в Гатчинском округе введут реверсивное движение - Это связано с ликвидацией дефектов асфальтобетонного покрытия.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Работы будут проводиться только в светлое время суток, с 08:00 до 20:00.

Водителей просят соблюдать установленные ограничения.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

