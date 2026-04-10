Владимир Путин объявил временное прекращение огня в зоне СВО на период Пасхи. Киев дал согласие на приостановку боевых действий.

Перемирие должно начаться 11 апреля с 16:00 и продлиться до конца дня 12 апреля, говорится в сообщении Кремля. Соответствующее распоряжение передано российскому военному командованию.

В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано быть готовыми пресечь возможные провокации и агрессивные действия противника.

Дмитрий Песков сообщил, что объявление пасхального перемирия не проговаривалось заранее с Украиной или США и не увязывается с переговорами.

Украина дала согласие на пасхальное перемирие. Владимир Зеленский отметил, что Киев «неоднократно заявлял о своей готовности к симметричным шагам».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что это может быть пиар-акцией, напомнив о неоднократных нарушениях договоренностей с украинской стороны.

В 2025 году Владимир Путин также объявлял пасхальное перемирие. В Минобороны по его итогам сообщили о 4900 нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины. Среди них –атаки беспилотниками и обстрелы приграничных районов.