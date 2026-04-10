Штраф в 100 тыс. рублей за мат в флеш-интервью во время матча с «Балтикой» получил главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

По данным РФС, в 37-секундном интервью после игры специалист 12 раз использовал нецензурную лексику. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Сами, *****, себе привозим один гол, *****, второй, *****. Футболист если, *****, пас дает сопернику - какой ВАР-то, *****?», - выразил мнение Вадим Евсеев по итогам матча.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тренера за неспортивное поведение на 100 тыс. рублей. Решение приняли в соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС.

Ранее на такую же сумму за мат оштрафовали главного тренера петербургского волейбольного клуба «Зенит» Владимира Алекно. Он использовал ненормативную лексику, а также оскорбительные слова и выражения в адрес официального лица во время матча с «Белогорьем» 15 февраля.