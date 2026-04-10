Тренер клуба РПЛ выругался матом 12 раз за 37 секунд и был наказан

Тренер клуба РПЛ выругался матом 12 раз за 37 секунд и был наказан

Штраф в 100 тыс. рублей за мат в флеш-интервью во время матча с «Балтикой» получил главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

По данным РФС, в 37-секундном интервью после игры специалист 12 раз использовал нецензурную лексику. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Сами, *****, себе привозим один гол, *****, второй, *****. Футболист если, *****, пас дает сопернику - какой ВАР-то, *****?», - выразил мнение Вадим Евсеев по итогам матча.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тренера за неспортивное поведение на 100 тыс. рублей. Решение приняли в соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС.

Ранее на такую же сумму за мат оштрафовали главного тренера петербургского волейбольного клуба «Зенит» Владимира Алекно. Он использовал ненормативную лексику, а также оскорбительные слова и выражения в адрес официального лица во время матча с «Белогорьем» 15 февраля.

Новости Происшествия

На мужчину завели уголовное дело за пьяную езду на электросамокате в Ленобласти

Приговор за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения вынесли жителю Гатчины.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Несмотря на это, позже жителя Гатчины снова задержали пьяным за рулем электросамоката. После этого в отношении него завели уже уголовное дело.

Суд признал Андрея Г. виновным и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, а также лишил права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
В России начали применение вакцины от рака
