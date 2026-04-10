Новости Социум

В Петербурге на 10% сократилось количество мигрантов

Сокращение численности официально трудоустроенных мигрантов на 10% зафиксировали в Санкт-Петербурге с конца 2024 по конец 2025 года, сообщает «Бриф24».

Одной из причин снижения стало общее замедление темпов найма персонала в разных секторах экономики. Если в 2024 году в городе насчитывалось около 327 тыс. официально трудоустроенных мигрантов, то к 2025 году этот показатель сократился до 293 тыс. человек.

На Десятом Петербургском международном форуме труда обсуждали меры, направленные на переход к практической реализации решений в миграционной сфере. Речь идет о снижении бюрократических барьеров, внедрении цифровых технологий и борьбе с незаконным пребыванием иностранцев.

Участники также подчеркнули важность легализации статуса приезжих и их интеграции в общество. Для поддержки иностранных работников в Санкт-Петербурге уже работает центр обслуживания «единое окно», а также разработан проект «Электронная карта трудового мигранта».

Вам будет интересно
В Петербурге задержали мигранта, который провел оскорбительную лекцию о русских в автобусе
Полицейские задержали в Петербурге мигранта, который вызывающе вел себя в автобусе. Ранее ivbg.ru рассказывал, что в автобусе № 208 в районе стан...
05.10.2022
7073

Новости

В Гатчинском округе выпустили новую партию редких серых куропаток

В Гатчинском округе была выпущена новая партия серых куропаток, занесенных в Красную книгу Ленобласти.

Видео: Александр Дрозденко, тг

Это уже девятый выпуск с 2018 года, сообщил Александр Дрозденко. За эти годы численность серых куропаток в регионе выросла с одной тысячи до четырех. Птицы обживаются на новом месте, находят пары и выводят птенцов. Есть надежда, что в будущем удастся вывести вид из перечня редких и охраняемых.

Вам будет интересно
В Фонд друзей балтийской нерпы поступила новая подопечная из поселка Снетково
В Фонд друзей балтийской нерпы прибыла новая подопечная - ладожская нерпочка из поселка Снетково. Вес малышки — всего 4 килограмма. Фото: Спасен...
08.04.2026
259

Охота на серых куропаток запрещена, и совместно с охотнадзором и государственной ветеринарной службой ведется работа по восстановлению популяции редкого вида.

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

