Сокращение численности официально трудоустроенных мигрантов на 10% зафиксировали в Санкт-Петербурге с конца 2024 по конец 2025 года, сообщает «Бриф24».

Одной из причин снижения стало общее замедление темпов найма персонала в разных секторах экономики. Если в 2024 году в городе насчитывалось около 327 тыс. официально трудоустроенных мигрантов, то к 2025 году этот показатель сократился до 293 тыс. человек.

На Десятом Петербургском международном форуме труда обсуждали меры, направленные на переход к практической реализации решений в миграционной сфере. Речь идет о снижении бюрократических барьеров, внедрении цифровых технологий и борьбе с незаконным пребыванием иностранцев.

Участники также подчеркнули важность легализации статуса приезжих и их интеграции в общество. Для поддержки иностранных работников в Санкт-Петербурге уже работает центр обслуживания «единое окно», а также разработан проект «Электронная карта трудового мигранта».