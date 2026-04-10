В Петербурге сотрудники ДПС помогли семье в экстренной ситуации.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

На пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов к дежурному экипажу ДПС подъехала машина, из которой выбежала женщина с 11-месячным ребенком на руках. Она сообщила, что ее сын случайно проглотил мелкий предмет и начал задыхаться, а из-за плотного трафика они не могут самостоятельно добраться до больницы.

Полицейские пересадили маму с ребенком в патрульную машину и, включив спецсигналы, оперативно доставили их в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова. Врачи своевременно оказали помощь малышу.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он уже дома. Мама малыша выразила благодарность полицейским за их неравнодушие и быструю реакцию.