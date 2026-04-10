weather 4.1°
$ 77.84
90.88

Главная / Новости / В Петербурге инспекторы ДПС помогли быстро доставить в больницу задыхающегося ребенка

Новости Социум

В Петербурге инспекторы ДПС помогли быстро доставить в больницу задыхающегося ребенка

В Петербурге сотрудники ДПС помогли семье в экстренной ситуации.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

На пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов к дежурному экипажу ДПС подъехала машина, из которой выбежала женщина с 11-месячным ребенком на руках. Она сообщила, что ее сын случайно проглотил мелкий предмет и начал задыхаться, а из-за плотного трафика они не могут самостоятельно добраться до больницы.

Полицейские пересадили маму с ребенком в патрульную машину и, включив спецсигналы, оперативно доставили их в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова. Врачи своевременно оказали помощь малышу.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он уже дома. Мама малыша выразила благодарность полицейским за их неравнодушие и быструю реакцию.

Теги

Петербург дпс
Александр Дрозденко провел встречу с мудрыми и неравнодушными жителями Ленобласти

Глава Ленобласти встретился с почётными гражданами для обсуждения экологических вопросов региона

Фото: VK Александра Дрозденко

Это люди с активной жизненной позицией: мудрые, неравнодушные. Всегда в центре событий, всегда интересуются жизнью области. И главное — всегда готовы помочь. В экологии без такой поддержки никуда. Очень надеемся на них, - отметил Александр Юрьевич.

На повестке дня были ключевые экологические вопросы: программаа «Чистая Ладога», создание современной системы обращения с отходами, ввод в строй комплексов «Кингисепп» и «Островский», и разделение и переработка отходов.

Кроме того Александр Дрозденко поблагодарил Валерия Сердюкова и всех почётных граждан за то, что они видят: область с каждым годом становится чище и краше.

Напомним, проект «Чистая Ладога» — инициатива губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, поддержанная Президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что федеральная программа охватит весь водный бассейн крупнейшего пресноводного озера Европы.

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко почетные жители

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться