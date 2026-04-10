Экс-замглавы Минобороны РФ приговорили к 19 годам колонии строгого режима

Экс-замглавы Минобороны РФ приговорили к 19 годам колонии строгого режима

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего замминистра обороны Павла Попова к 19 годам лишения свободы и крупному штрафу.

Он признан виновным в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Решением суда, он лишен звания генерала и госнаград.

Суд назначил Павлу Попову наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 85 млн рублей и запрета занимать должности в государственных органах в течение 7 лет. Также он лишен звания генерала и госнаград.

О возбуждении уголовного дела в отношении Попова стало известно 29 августа 2024 года. Он обвинялся в мошенничестве, связанном с парком «Патриот». Попов участвовал в принудительном привлечении руководителей коммерческих организаций, заключивших договор с парком, к работам, не оплачивая их.

Попов минобороны Россия взятка
Новости Социум

Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на просьбу», — сказала РИА Новости заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

В авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В секретариате зампреда Совбеза сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах.

школа медведев образование обществознание учебник

