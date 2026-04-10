235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего замминистра обороны Павла Попова к 19 годам лишения свободы и крупному штрафу.

Он признан виновным в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Решением суда, он лишен звания генерала и госнаград.

Суд назначил Павлу Попову наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 85 млн рублей и запрета занимать должности в государственных органах в течение 7 лет.

О возбуждении уголовного дела в отношении Попова стало известно 29 августа 2024 года. Он обвинялся в мошенничестве, связанном с парком «Патриот». Попов участвовал в принудительном привлечении руководителей коммерческих организаций, заключивших договор с парком, к работам, не оплачивая их.