«Школа 47» — это льготная карта для школьников Ленинградской области, которая позволяет пользоваться общественным транспортом во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах Ленобласти со скидкой или бесплатно, использовать её как пропуск в школу и оплачивать школьные обеды в столовой.
Как сообщили в пресс-службе Сбера, более 25 тысяч человек подали заявки на получение карты в региональном дизайне Ленинградской области.
В дополнение родители могут в реальном времени отслеживать расходы ребенка, в то время как дети получают практический опыт управления личными финансами.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
«Для нас важно, чтобы технологии делали жизнь людей лучше и комфортнее. Поэтому школьная карта — это не просто платежный инструмент, а залог спокойствия десятков тысяч родителей Ленинградской области. Благодаря карте они знают, что ребенок правильно питается и осознанно распоряжается своими средствами. Мы просто помогаем родителям воспитывать ответственных и финансово-грамотных людей».