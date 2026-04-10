Более 25 тысяч учащихся Ленобласти подали заявки на карту «Школа 47»

«Школа 47» — это льготная карта для школьников Ленинградской области, которая позволяет пользоваться общественным транспортом во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах Ленобласти со скидкой или бесплатно, использовать её как пропуск в школу и оплачивать школьные обеды в столовой.

Как сообщили в пресс-службе Сбера, более 25 тысяч человек подали заявки на получение карты в региональном дизайне Ленинградской области.

В дополнение родители могут в реальном времени отслеживать расходы ребенка, в то время как дети получают практический опыт управления личными финансами.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Для нас важно, чтобы технологии делали жизнь людей лучше и комфортнее. Поэтому школьная карта — это не просто платежный инструмент, а залог спокойствия десятков тысяч родителей Ленинградской области. Благодаря карте они знают, что ребенок правильно питается и осознанно распоряжается своими средствами. Мы просто помогаем родителям воспитывать ответственных и финансово-грамотных людей».

Детское пространство в Кировске получило официальный статус сертифицированного образовательного проекта

Это не просто детская площадка, а научное пространство, где установлено оборудование по тематике физики и астрономии

Фото: lenobl.ru

Любопытные малыши могут сделать первый шаг в мир физики и астрономии под присмотром родителей. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR-код. Он приведет на образовательные статьи портала наука.рф. Кроме этого — комплекс с горками, оборудование для скалолазания и закольцованная велодорожка.

«Такие площадки в регионах создаются в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Наш проект, разработанный региональным Центром компетенций и изготовленный компанией «Красивый город», успешно прошел верификацию федеральной экспертной группы. В этом году новую научную площадку создаем в столице региона — Гатчине», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Научная площадка создана по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», она располагается на набережной Невы в Кировске. 

Напомним, что 12 апреля в России отмечают День космонавтики - день, который навсегда изменил историю человечества. В 1961 году старший лейтенант Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт в космос на корабле «Восток-1», открыв человечеству дорогу к звёздам. Вспоминаем легендарный старт, рассказываем о подготовке к нему и о том, как развивалась отечественная космонавтика - от первых смелых шагов до современных достижений.

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

