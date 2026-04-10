Сегодня, 10 апреля, Александр Дрозденко в здании правительства встретился с близкими участников СВО. На повестке вопросы от льгот и выплат до поиска пропавших без вести

Глава Ленобласти дал поручение разобраться в каждой ситуации в зоне ответственности правительства, а при необходимости — объединить усилия с руководством Ленинградского военного округа.

«Слушаю каждого внимательно, без спешки. Потому что здесь нельзя «в целом», здесь всегда про конкретную ситуацию и конкретную семью. Для себя фиксирую главное: ни один вопрос не должен зависнуть. Каждое обращение — довести до результата», - отметил Александр Юрьевич.

Александр Дрозденко подчеркнул, что самое главное, чтобы люди чувствовали: рядом есть те, кто не отмахнется и не забудет. Именно ради этого и проводятся такие встречи.

