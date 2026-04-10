Глава Ленобласти внимательно, без спешки выслушал близких защитников

Сегодня, 10 апреля, Александр Дрозденко в здании правительства встретился с близкими участников СВО. На повестке вопросы от льгот и выплат до поиска пропавших без вести

Фото: VK Александра Дрозденко

Глава Ленобласти дал поручение разобраться в каждой ситуации в зоне ответственности правительства, а при необходимости — объединить усилия с руководством Ленинградского военного округа.

«Слушаю каждого внимательно, без спешки. Потому что здесь нельзя «в целом», здесь всегда про конкретную ситуацию и конкретную семью. Для себя фиксирую главное: ни один вопрос не должен зависнуть. Каждое обращение — довести до результата», - отметил Александр Юрьевич.

Александр Дрозденко подчеркнул, что самое главное, чтобы люди чувствовали: рядом есть те, кто не отмахнется и не забудет. Именно ради этого и проводятся такие встречи.

Ленинградская область в 2025 году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие меры. За 2025-й в регионе увеличили финансовые выплаты для контрактников, ввели стипендии для желающих продолжить обучение, а также организовали бесплатные курсы и новые услуги для ветеранов и их близких. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас. В 2026 году Ленобласть продолжает расширять меры поддержки для участников СВО. Например, полмиллиона рублей получат ветераны в Ленобласти, награжденные госнаградами за участие в СВО.

Детское пространство в Кировске получило официальный статус сертифицированного образовательного проекта

Это не просто детская площадка, а научное пространство, где установлено оборудование по тематике физики и астрономии

Любопытные малыши могут сделать первый шаг в мир физики и астрономии под присмотром родителей. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR-код. Он приведет на образовательные статьи портала наука.рф. Кроме этого — комплекс с горками, оборудование для скалолазания и закольцованная велодорожка.

«Такие площадки в регионах создаются в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Наш проект, разработанный региональным Центром компетенций и изготовленный компанией «Красивый город», успешно прошел верификацию федеральной экспертной группы. В этом году новую научную площадку создаем в столице региона — Гатчине», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Научная площадка создана по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», она располагается на набережной Невы в Кировске. 

Напомним, что 12 апреля в России отмечают День космонавтики - день, который навсегда изменил историю человечества. В 1961 году старший лейтенант Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт в космос на корабле «Восток-1», открыв человечеству дорогу к звёздам. Вспоминаем легендарный старт, рассказываем о подготовке к нему и о том, как развивалась отечественная космонавтика - от первых смелых шагов до современных достижений.

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

