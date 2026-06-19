По оценкам экспертов ВТБ, текущая настройка денежно-кредитной политики Банка России по плавному снижению ключевой ставки позволяет восстанавливаться отечественному рынку потребительского кредитования. Одновременно с этим сохраняется интерес россиян к сберегательным программам, смещая интерес в сторону долгосрочных депозитов.

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Согласно прогнозам банка, постепенное снижение ключевой ставки в течение года приведет рынок розничных кредитов к росту продаж на 37%. В том числе, продажи кредитов наличными увеличатся на 76%, ипотеки – на 16%, автокредитов – на 14%.

В свою очередь, сберегательная активность населения также сохраняется. За первое полугодие 2026 года россияне заработают на классических вкладах и накопительных счетах, по заявлениям экспертов, около 3,7 трлн рублей. Это сопоставимо с прошлогодними показателями за аналогичный период. Но теперь вкладчики всё чаще выбирают «длинные» депозиты, чтобы получать двузначную доходность.

«Рынок розничного кредитования восстанавливается вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. В этом году мы уже несколько раз улучшали условия по всем продуктам, оперативно реагируя на изменения ставки», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.