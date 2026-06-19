weather 17.5°
$ 73.44
84.17

Главная / Новости / Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график

Новости Социум Главное

Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 19 по 27 июня в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК. График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

Вам будет интересно
ФАС опровергла информацию об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года не соответствует действительности, сообщила Федеральная антимонопольная слу...
19.06.2026
208

Фото на миниатюре: magnific

Теги

отключения электричества ЛОЭСК
Новости Экономика

Эксперты ВТБ заявляют о сохранении сберегательной активности населения

По оценкам экспертов ВТБ, текущая настройка денежно-кредитной политики Банка России по плавному снижению ключевой ставки позволяет восстанавливаться отечественному рынку потребительского кредитования. Одновременно с этим сохраняется интерес россиян к сберегательным программам, смещая интерес в сторону долгосрочных депозитов.

Эксперты ВТБ заявляют о сохранении сберегательной активности населения - По оценкам экспертов ВТБ, текущая настройка денежно-кредитной политики Банка России по плавному сниж

Фото: magnific

Согласно прогнозам банка, постепенное снижение ключевой ставки в течение года приведет рынок розничных кредитов к росту продаж на 37%. В том числе, продажи кредитов наличными увеличатся на 76%, ипотеки – на 16%, автокредитов – на 14%.

В свою очередь, сберегательная активность населения также сохраняется. За первое полугодие 2026 года россияне заработают на классических вкладах и накопительных счетах, по заявлениям экспертов, около 3,7 трлн рублей. Это сопоставимо с прошлогодними показателями за аналогичный период. Но теперь вкладчики всё чаще выбирают «длинные» депозиты, чтобы получать двузначную доходность.

«Рынок розничного кредитования восстанавливается вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. В этом году мы уже несколько раз улучшали условия по всем продуктам, оперативно реагируя на изменения ставки», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

Теги

ВТБ вклады

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Математики вычислили срок вымирания человечества
Математики вычислили срок вымирания человечества

11:34 18.06.2026

В Ленобласти выросли цены на топливо
В Ленобласти выросли цены на топливо

06:43 18.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться