В Ленинградской области действует новый закон о льготном тарифе на энергопотребление. Рассказываем, как это работает.

В эфире регионального телеканала ЛенТВ24 вице‑губернатор Егор Мищеряков совместно с руководителем регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрием Рытовым подробно рассказали о новом законе, направленном на снижение расходов частных домовладений на электроэнергию.

Главное нововведение – расширение льготного тарифа на второй диапазон потребления. Теперь потребление электроэнергии до 4500 кВт·ч оплачивается по льготному тарифу первого диапазона, а разницу между первым и вторым компенсирует областной бюджет. Потребление, превышающее 4500 кВт·ч, рассчитывается по тарифу третьего диапазона.

В отопительный период действует расширенный первый диапазон – до 2700 кВт·ч в месяц.

Абоненты, уже оформившие льготу, получат автоматический перерасчет без дополнительных заявлений. Те, кто в 2026 году не оформили льготу, должны подать заявление. Условия получения льготы:

собственник дома или члены его семьи, зарегистрированные и проживающие в доме не менее одного года;

отсутствие задолженности на лицевом счете на 1 января 2026 года;

задолженность, образовавшаяся после 1 января 2026 года, не учитывается при подаче заявления до 1 июня.

Документы принимаются в офисах поставщиков (ПСК, РКС‑Энерго, Русэнергосбыт), в Едином информационно‑расчетном центре (ЕИРЦ), а также через личные кабинеты на сайтах сбытовых компаний или по электронной почте.

В эфире также обсудили проблему аномальных счетов за январь‑февраль, когда часть потребителей ошибочно получила счета по коммерческому третьему диапазону. При выявлении ошибки заявка будет рассмотрена, а переплата зачтется в будущих начислениях.

Дмитрий Рытов также сообщил о планируемом аудите тарифов. Всего будет проанализировано 1,4 млн лицевых счетов, после чего Комитет по тарифам намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу для корректировки диапазонов, учитывая особенности негазифицированных домов.

Для консультаций по оформлению льготы и решения спорных ситуаций работает горячая линия 655‑47‑47. Жителя также напоминают о необходимости своевременной оплаты, подачи показаний счетчиков до 25‑го числа каждого месяца и не допускать превышения льготных диапазонов потребления. .