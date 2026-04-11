weather 8.4°
$ 76.97
90.01

Главная / Новости / Эконадзор изъял экскаватор за незаконную свалку отходов в Ломоносовском районе

Новости Социум

Эконадзор изъял экскаватор за незаконную свалку отходов в Ломоносовском районе

Сотрудники комитета и полиция организовали проверку после жалобы жителей на телефон «Зеленой линии».

Фото: Эконадзор Ленобласти

В минувшую пятницу сотрудники экологического надзора Ленинградской области и полиция провели рейд в Виллозском городском поселении. Поводом для проверки стало сообщение на горячую линию ведомства о валке строительных отходов. 

В ходе инспекции специалисты подтвердили факт нарушения в сфере обращения с отходами. Компания, осуществлявшая незаконную деятельность, лишилась дорогостоящей техники.

«На месте в рамках административного производства был изъят экскаватор, использовавшийся как орудие совершения административного правонарушения», — передает комитет.

Ответственность теперь грозит и владельцу земельного участка, на котором размещались отходы. 

Теги

эконадзор Ломоносовский район
Новости outside Украина

В Россию возвращаются жители Курской области, которых держали в заложниках на Украине

В Россию вернут жителей Курской области, которых Украина держала в заложниках. Как уточнила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уже 11 апреля курян доставят в Белоруссию, а затем — на родину.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать», — приводит слова омбудсмена РИА Новости.

В начале марта с территории Украины удалось вызволить троих жителей Курской области. Их также удерживали в заложниках.

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться