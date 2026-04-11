Сотрудники комитета и полиция организовали проверку после жалобы жителей на телефон «Зеленой линии».

В минувшую пятницу сотрудники экологического надзора Ленинградской области и полиция провели рейд в Виллозском городском поселении. Поводом для проверки стало сообщение на горячую линию ведомства о валке строительных отходов.

В ходе инспекции специалисты подтвердили факт нарушения в сфере обращения с отходами. Компания, осуществлявшая незаконную деятельность, лишилась дорогостоящей техники.

«На месте в рамках административного производства был изъят экскаватор, использовавшийся как орудие совершения административного правонарушения», — передает комитет.

Ответственность теперь грозит и владельцу земельного участка, на котором размещались отходы.