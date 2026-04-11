weather 8.4°
$ 76.97
90.01

В Ленобласти выберут лучших экскурсоводов в честь 100-летия региона

Для души Новости

В Ленобласти выберут лучших экскурсоводов в честь 100-летия региона

Цель мероприятия — продемонстрировать вековую историю и культуру области, а также сформировать интерес жителей и гостей к знаковым местам региона. 

В Ленобласти выберут лучших экскурсоводов в честь 100-летия региона - Цель мероприятия — продемонстрировать вековую историю и культуру области, а также сформировать интер
Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт конкурсу экскурсоводов, посвященному 100-летию региона. 

В рамках конкурса предусмотрены три номинации:

  • «Жемчужина 100-летия» — объекты, события и выдающиеся личности.

  • «Населенный пункт в истории 100-летия» — рассказ о городе или территории.

  • «Моя Ленинградская область» — авторские идеи и свободный взгляд на регион. Участвовать могут не только профессиональные гиды, но и все желающие с интересным авторским маршрутом.

Чтобы принять участие, необходимо снять видеовизитку, в которой важно отразить идею экскурсии, показать ее ключевые объекты и тематически связать со 100-летием регионы. Работы принимаются через почту komanda47@lenreg.ru. Также пост нужно разместить в соцсети ВКонтакте с хэштегом #про100.

Заявки принимаются до 27 мая. Все условия конкурса доступны по этой ссылке

Вам будет интересно
«Бессмертный полк» в 2026 году пройдет как очно, так и в онлайн-формате
Акция «Бессмертный полк» в регионах России в 2026 году пройдёт как в очном, так и в онлайн-формате. Фото: t. me/drozdenko_au_lo «Там, где это позволит...
10.04.2026
222

Теги

Конкурсы в Ленобласти 100-летие Ленобласти
Новости outside Украина

В Россию возвращаются жители Курской области, которых держали в заложниках на Украине

Об этом 11 апреля сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В Россию вернут жителей Курской области, которых Украина держала в заложниках. Как уточнила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уже 11 апреля курян доставят в Белоруссию, а затем — на родину.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать», — приводит слова омбудсмена РИА Новости.

В начале марта с территории Украины удалось вызволить троих жителей Курской области. Их также удерживали в заложниках.

Вам будет интересно
1000 на 41: Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия передала Украине 1000 тел погибших украинских военнослужащих. Фото: Freepik. В свою очередь, украинская сторона передала России 41 тело бойцов...
09.04.2026
393

Теги

Татьяна Москалькова Курская область

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться