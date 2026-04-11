Цель мероприятия — продемонстрировать вековую историю и культуру области, а также сформировать интерес жителей и гостей к знаковым местам региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт конкурсу экскурсоводов, посвященному 100-летию региона.

В рамках конкурса предусмотрены три номинации:

«Жемчужина 100-летия» — объекты, события и выдающиеся личности.

«Населенный пункт в истории 100-летия» — рассказ о городе или территории.

«Моя Ленинградская область» — авторские идеи и свободный взгляд на регион. Участвовать могут не только профессиональные гиды, но и все желающие с интересным авторским маршрутом.

Чтобы принять участие, необходимо снять видеовизитку, в которой важно отразить идею экскурсии, показать ее ключевые объекты и тематически связать со 100-летием регионы. Работы принимаются через почту komanda47@lenreg.ru. Также пост нужно разместить в соцсети ВКонтакте с хэштегом #про100.

Заявки принимаются до 27 мая. Все условия конкурса доступны по этой ссылке.