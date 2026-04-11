Процедура замены удостоверения не предполагает аннулирование накопленных штрафов, заявила юрист.

При замене водительских прав все старые штрафы не будут списаны, предупредила юрист Елена Браун в беседе с РИА Новости. Они останутся за нарушителем, пока он их не погасит.

«Замена водительского удостоверения абсолютно не влияет на наличие или списание неоплаченных штрафов, поэтому при замене водительского удостоверения старые штрафы не списываются», — заявила эксперт.

Юрист добавила, что штрафы привязаны к фамилии, имени и отчеству человека, а также его дате рождения и СНИЛС, а не к водительскому удостоверению.