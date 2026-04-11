Новости Социум

Россиянам рассказали, списываются ли старые штрафы при замене водительских прав

Процедура замены удостоверения не предполагает аннулирование накопленных штрафов, заявила юрист.

Россиянам рассказали, списываются ли старые штрафы при замене водительских прав - Процедура замены удостоверения не предполагает аннулирование накопленных штрафов, заявила юрист.
Фото: pxhere

При замене водительских прав все старые штрафы не будут списаны, предупредила юрист Елена Браун в беседе с РИА Новости. Они останутся за нарушителем, пока он их не погасит.

«Замена водительского удостоверения абсолютно не влияет на наличие или списание неоплаченных штрафов, поэтому при замене водительского удостоверения старые штрафы не списываются», — заявила эксперт.

Юрист добавила, что штрафы привязаны к фамилии, имени и отчеству человека, а также его дате рождения и СНИЛС, а не к водительскому удостоверению.

штрафы водительские права
На популярном российском курорте нашествие смертельно опасных пауков

В Крыму наблюдается резкий рост популяции каракуртов, относящихся к роду «Черных вдов».

На популярном российском курорте нашествие смертельно опасных пауков - В Крыму наблюдается резкий рост популяции каракуртов, относящихся к роду "Черных вдов".
Фото: freepik

Из-за резкого потепления Крым столкнулся с увеличением численности ядовитых пауков-каракуртов. Теперь они все чаще осваивают территории вблизи населенных пунктов. Об этом радио «Спутник в Крыму» рассказал профессор, биолог Сергей Иванов.

«В последнее время значительно увеличилась популяция каракуртов (вид пауков из рода черных вдов - ред.), можно сказать даже лавинообразно увеличилась. Связано это с потеплением и климатическими изменениями», — предупредил он.

Опасные членистоногие обычно предпочитают степные зоны, берега соленых озер и прибрежную растительность. Однако специалисты фиксируют опасную тенденцию: ареал обитания пауков расширяется в сторону городов. Каракурты начали селиться в оврагах, заросших участках, около мусорных куч и даже проникать в подъезды многоквартирных домов. 

Крым Пауки курорты насекомые

