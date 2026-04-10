Новый закон о льготном тарифе на электроэнергию в Ленобласти: что нужно знать

В Ленинградской области действует новый закон о льготном тарифе на энергопотребление. Рассказываем, как это работает.

Фото: freepik

В эфире регионального телеканала ЛенТВ24 вице‑губернатор Егор Мищеряков совместно с руководителем регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрием Рытовым подробно рассказали о новом законе, направленном на снижение расходов частных домовладений на электроэнергию. 

Главное нововведение – расширение льготного тарифа на второй диапазон потребления. Теперь потребление электроэнергии до 4500 кВт·ч оплачивается по льготному тарифу первого диапазона, а разницу между первым и вторым компенсирует областной бюджет. Потребление, превышающее 4500 кВт·ч, рассчитывается по тарифу третьего диапазона.

В отопительный период действует расширенный первый диапазон – до 2700 кВт·ч в месяц. 

Абоненты, уже оформившие льготу, получат автоматический перерасчет без дополнительных заявлений. Те, кто в 2026 году не оформили льготу, должны подать заявление. Условия получения льготы:

  • собственник дома или члены его семьи, зарегистрированные и проживающие в доме не менее одного года;

  • отсутствие задолженности на лицевом счете на 1 января 2026 года;

  • задолженность, образовавшаяся после 1 января 2026 года, не учитывается при подаче заявления до 1 июня.

Документы принимаются в офисах поставщиков (ПСК, РКС‑Энерго, Русэнергосбыт), в Едином информационно‑расчетном центре (ЕИРЦ), а также через личные кабинеты на сайтах сбытовых компаний или по электронной почте.

В эфире также обсудили проблему аномальных счетов за январь‑февраль, когда часть потребителей ошибочно получила счета по коммерческому третьему диапазону. При выявлении ошибки заявка будет рассмотрена, а переплата зачтется в будущих начислениях.

Дмитрий Рытов также сообщил о планируемом аудите тарифов. Всего будет проанализировано 1,4 млн лицевых счетов, после чего Комитет по тарифам намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу для корректировки диапазонов, учитывая особенности негазифицированных домов.

Для консультаций по оформлению льготы и решения спорных ситуаций работает горячая линия 655‑47‑47. Жителя также напоминают о необходимости своевременной оплаты, подачи показаний счетчиков до 25‑го числа каждого месяца и не допускать превышения льготных диапазонов потребления. .

Детское пространство в Кировске получило официальный статус сертифицированного образовательного проекта

Это не просто детская площадка, а научное пространство, где установлено оборудование по тематике физики и астрономии

Любопытные малыши могут сделать первый шаг в мир физики и астрономии под присмотром родителей. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR-код. Он приведет на образовательные статьи портала наука.рф. Кроме этого — комплекс с горками, оборудование для скалолазания и закольцованная велодорожка.

«Такие площадки в регионах создаются в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Наш проект, разработанный региональным Центром компетенций и изготовленный компанией «Красивый город», успешно прошел верификацию федеральной экспертной группы. В этом году новую научную площадку создаем в столице региона — Гатчине», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Научная площадка создана по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», она располагается на набережной Невы в Кировске. 

Напомним, что 12 апреля в России отмечают День космонавтики - день, который навсегда изменил историю человечества. В 1961 году старший лейтенант Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт в космос на корабле «Восток-1», открыв человечеству дорогу к звёздам. Вспоминаем легендарный старт, рассказываем о подготовке к нему и о том, как развивалась отечественная космонавтика - от первых смелых шагов до современных достижений.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
В России начали применение вакцины от рака
