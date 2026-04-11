Попытка сэкономить на налогах при сдаче жилья в аренду грозит собственникам последствиями.

Многие россияне предпочитают устные договоренности при сдаче жилья в аренду. Однако такие сделки несут серьезные риски для обеих сторон, предупредила в беседе с «Прайм» доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева

Отсутствие договора аренды лишает участников сделки правовой защиты: в случае возникновения конфликтов доказать свою правоту в суде практически невозможно. Но более серьезные последствия «серой» сдачи квартиры грозят наймодателям.

«Ответственность для наймодателя предусмотрена как в виде налоговых доначислений, так и в форме штрафов», —подчеркнула Ногайлиева.

В случае подтверждения факта сокрытия доходов собственнику грозит взыскание налога за три предыдущих года, начисление пеней и штраф до 40% от суммы недоимки. Более того, дополнительные санкции владельцам жилья грозят и за нарушение миграционного законодательства, если окажется, что в квартире проживают нелегальные иностранные граждане.