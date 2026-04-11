Эксперт рассказала о серьезных последствиях сдачи квартиры в аренду без договора

Попытка сэкономить на налогах при сдаче жилья в аренду грозит собственникам последствиями.

Фото: freepik

Многие россияне предпочитают устные договоренности при сдаче жилья в аренду. Однако такие сделки несут серьезные риски для обеих сторон, предупредила в беседе с «Прайм» доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева

Отсутствие договора аренды лишает участников сделки правовой защиты: в случае возникновения конфликтов доказать свою правоту в суде практически невозможно. Но более серьезные последствия «серой» сдачи квартиры грозят наймодателям.

«Ответственность для наймодателя предусмотрена как в виде налоговых доначислений, так и в форме штрафов», —подчеркнула Ногайлиева.

В случае подтверждения факта сокрытия доходов собственнику грозит взыскание налога за три предыдущих года, начисление пеней и штраф до 40% от суммы недоимки. Более того, дополнительные санкции владельцам  жилья грозят и за нарушение миграционного законодательства, если окажется, что в квартире проживают нелегальные иностранные граждане. 

Вам будет интересно
Россиянам рассказали, списываются ли старые штрафы при замене водительских прав
Процедура замены удостоверения не предполагает аннулирование накопленных штрафов, заявила юрист. Фото: pxhere При замене водительских прав все старые...
11.04.2026
107

На популярном российском курорте нашествие смертельно опасных пауков

В Крыму наблюдается резкий рост популяции каракуртов, относящихся к роду «Черных вдов».

Фото: freepik

Из-за резкого потепления Крым столкнулся с увеличением численности ядовитых пауков-каракуртов. Теперь они все чаще осваивают территории вблизи населенных пунктов. Об этом радио «Спутник в Крыму» рассказал профессор, биолог Сергей Иванов.

«В последнее время значительно увеличилась популяция каракуртов (вид пауков из рода черных вдов - ред.), можно сказать даже лавинообразно увеличилась. Связано это с потеплением и климатическими изменениями», — предупредил он.

Опасные членистоногие обычно предпочитают степные зоны, берега соленых озер и прибрежную растительность. Однако специалисты фиксируют опасную тенденцию: ареал обитания пауков расширяется в сторону городов. Каракурты начали селиться в оврагах, заросших участках, около мусорных куч и даже проникать в подъезды многоквартирных домов. 

Вам будет интересно
В Ленобласти более 90 человек пострадали от укусов клещей
В Ленобласти за неделю 93 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Среди пострадавших — 33 ребенка. Фото: Freepik. Как с...
09.04.2026
269

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

