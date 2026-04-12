Названо неудачное время для обсуждения повышения зарплаты

Самый неудачный период для обсуждения повышения зарплаты с руководителем — лето, рассказала ТАСС руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Петербурге Тамара Гриненко.

В июне — августе деловая активность снижается, многие руководители в отпусках, а решения откладываются, отметила она. Осень, особенно сентябрь и октябрь, также неоднозначный период для таких разговоров. С одной стороны, бизнес активизируется, с другой — компании могут переходить к бюджетированию и откладывать индивидуальные пересмотры зарплат до конца года.

В общем, ноябрь и декабрь – наилучший период для того, чтобы просить руководство о повышении зарплаты, также можно поговорить в январе – феврале и в марте – апреле, считает Гриненко.

Кроме того, стоит принимать к сведению общее состояние бизнеса: в период сокращений, оптимизации затрат или падения выручки даже самые выдающиеся достижения сотрудника не гарантируют позитивного исхода переговоров с руководством.

Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с Пасхой

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов обратился к жителям региона по случаю Светлого Христова Воскресения — Пасхи.

В своем обращении он поздравил земляков с праздником и отметил, что для верующих этот день является источником духовной поддержки, укрепления сил и внутренней выдержки. По словам сенатора, Пасха настраивает людей на созидание и новые свершения.

«Через молитву с еще более высокой энергией обращаемся мы к тому, за что ратуем, чему себя посвящаем. Вера в Победу — Света над тьмой, Жизни над тленом — объединяет и направляет нас к самому главному», - говорится в сообщении.

Сенатор пожелал жителям Ленинградской области и их близким гармонии, добра и благополучия.

