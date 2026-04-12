Самый неудачный период для обсуждения повышения зарплаты с руководителем — лето, рассказала ТАСС руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Петербурге Тамара Гриненко.

В июне — августе деловая активность снижается, многие руководители в отпусках, а решения откладываются, отметила она. Осень, особенно сентябрь и октябрь, также неоднозначный период для таких разговоров. С одной стороны, бизнес активизируется, с другой — компании могут переходить к бюджетированию и откладывать индивидуальные пересмотры зарплат до конца года.

В общем, ноябрь и декабрь – наилучший период для того, чтобы просить руководство о повышении зарплаты, также можно поговорить в январе – феврале и в марте – апреле, считает Гриненко.

Кроме того, стоит принимать к сведению общее состояние бизнеса: в период сокращений, оптимизации затрат или падения выручки даже самые выдающиеся достижения сотрудника не гарантируют позитивного исхода переговоров с руководством.