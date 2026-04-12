Пожилой мужчина провел сутки в лесу в Гатчинском округе. Его в ночи искали спасатели, добровольцы и кинологи.

По информации аварийно-спасательной службы Ленобласти, заявка на поиск 80-летнего пенсионера в лесу у Дружной Горки поступила днем 10 апреля. Мужчина оставался на связи как минимум до двух часов ночи. Поисковые работы продолжались и ночью, в том числе привлекли кинологические расчеты.

Пенсионера удалось вывести из леса в субботу, 11 апреля, около трех часов дня. Его передали родственникам.