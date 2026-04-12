Новости Социум

Пенсионер заблудился в лесу под Гатчиной и провел там ночь

Пожилой мужчина провел сутки в лесу в Гатчинском округе. Его в ночи искали спасатели, добровольцы и кинологи. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

По информации аварийно-спасательной службы Ленобласти, заявка на поиск 80-летнего пенсионера в лесу у Дружной Горки поступила днем 10 апреля. Мужчина оставался на связи как минимум до двух часов ночи. Поисковые работы продолжались и ночью, в том числе привлекли кинологические расчеты.

Пенсионера удалось вывести из леса в субботу, 11 апреля, около трех часов дня. Его передали родственникам.

заблудился в лесу Ленобласть Гатчинский округ аварийно-спасательная служба
Новости Спорт

Спортсмен из Кузьмолово стал победителем Кубка России по боксу

Спортсмен из Всеволожского района Ленобласти Иван Григорьев стал победителем Кубка России по боксу. 

Фото: vk. com/vsev_reg (архива Сергея Цывина).

«Он уверенно прошел все этапы турнира, демонстрируя не только отличную технику, но и настоящий бойцовский характер. В финальном поединке Иван проявил выдержку, тактическую мудрость и мощь, что позволило ему одержать безоговорочную победу и завоевать золотую медаль», - отметили в администрации Всеволожского района.

Соревнования проходили в Самаре и были посвящены памяти двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

бокс спорт кузьмолово Всеволожский район Ленобласть Кубок России

