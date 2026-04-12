Двое школьников из Ленобласти стали призерами Всероссийской олимпиады по русскому языку

Учащиеся из Ленобласти Артем Квитовский из Назиевской школы и Ульяна Кирьянова из Сосновоборской школы стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Ребята продемонстрировали глубокие знания языка, его основных единиц и уровней, норм русского литературного языка, правил орфографии и пунктуации. Также школьники показали высокие навыки лингвистического анализа при решении нестандартных задач.

Теперь у Артема и Ульяны не только звание призеров, но и дополнительные баллы к ЕГЭ, которые повысят их шансы на поступление в выбранные вузы.

Новости Спорт

Спортсмен из Кузьмолово стал победителем Кубка России по боксу

Спортсмен из Всеволожского района Ленобласти Иван Григорьев стал победителем Кубка России по боксу. 

«Он уверенно прошел все этапы турнира, демонстрируя не только отличную технику, но и настоящий бойцовский характер. В финальном поединке Иван проявил выдержку, тактическую мудрость и мощь, что позволило ему одержать безоговорочную победу и завоевать золотую медаль», - отметили в администрации Всеволожского района.

Соревнования проходили в Самаре и были посвящены памяти двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

