Учащиеся из Ленобласти Артем Квитовский из Назиевской школы и Ульяна Кирьянова из Сосновоборской школы стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Ребята продемонстрировали глубокие знания языка, его основных единиц и уровней, норм русского литературного языка, правил орфографии и пунктуации. Также школьники показали высокие навыки лингвистического анализа при решении нестандартных задач.

Теперь у Артема и Ульяны не только звание призеров, но и дополнительные баллы к ЕГЭ, которые повысят их шансы на поступление в выбранные вузы.