В России утвердили новый государственный стандарт по мониторингу функционального состояния водителей с помощью систем искусственного интеллекта. Об этом стало известно из документа Росстандарта.

Новые правила начнут действовать с 15 июня 2026 года. Технологии компьютерного зрения и биометрические датчики будут отслеживать мимику, наклоны головы, частоту зевоты, темп речи и интонацию водителей, пишет РИА Новости.

Полученные искусственным интеллектом данные должны использоваться для адаптации систем активной безопасности и управления.