weather 5.5°
$ 76.97
90.01

Главная / Новости / Юрист: за жарку шашлыков на балконе грозит штраф до 50 тысяч рублей

Новости Социум

Юрист: за жарку шашлыков на балконе грозит штраф до 50 тысяч рублей

Жарка шашлыков на балконе может привести к штрафу, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, за приготовление шашлыка на балконе предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. Если действия причинят ущерб имуществу многоквартирного дома или соседей, то размер штрафа может составить до 50 тысяч рублей.

Для индивидуальных предпринимателей штрафы будут выше — до 60 тысяч рублей. Юридическим лицам и организациям могут назначить штраф до 400 тысяч рублей. Кроме того, возможна приостановка деятельности организации на срок до 30 суток.

Вам будет интересно
Дачникам напомнили о крупных штрафах за игнорирование сорняков на участке
До 10 тысяч рублей могут заплатить владельцы участка за непокос травы. Фото: freepik Нескошенная трава на дачном участке может обернуться штрафом до 1...
10.04.2026
368

Теги

штраф балкон юрист шашлык
Для души Новости

Кратковременный дождь и до +15°С - погода в Ленобласти на 13 апреля

В Ленинградской области 13 апреля ожидается переменная облачность.

Фото: Freepik.

Ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменных, днем северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью составит +1… –4°С, днем — +10… +15°С.

Вам будет интересно
В Ленобласти проснулись медведи
В Нижне-Свирском государственном заповеднике опубликовали видео с фотоловушки, на котором запечатлены первые прогулки медведей после зимнего сна. На к...
12.04.2026
175

Теги

Ленобласть погода весна дождь апрель

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться