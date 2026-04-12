Жарка шашлыков на балконе может привести к штрафу, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, за приготовление шашлыка на балконе предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. Если действия причинят ущерб имуществу многоквартирного дома или соседей, то размер штрафа может составить до 50 тысяч рублей.

Для индивидуальных предпринимателей штрафы будут выше — до 60 тысяч рублей. Юридическим лицам и организациям могут назначить штраф до 400 тысяч рублей. Кроме того, возможна приостановка деятельности организации на срок до 30 суток.