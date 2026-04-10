Дачникам напомнили о крупных штрафах за игнорирование сорняков на участке

Новости Социум

Дачникам напомнили о крупных штрафах за игнорирование сорняков на участке

До 10 тысяч рублей могут заплатить владельцы участка за непокос травы.

Фото: freepik

Нескошенная трава на дачном участке может обернуться штрафом до 10 тысяч рублей. Об этом РИА Новости заявил комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Как правило, в случае фиксации нарушения впервые собственникам делается предупреждение. Если проигнорировать предписание навести порядок на участке, контролирующие органы вправе назначить штраф.

Для физлиц он составляет 300-500 рублей, для должностных — 500-1000 рублей, а для юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.

Юрист предупредил, что за снятие шелухи с лука в магазине может грозить штраф
Адвокат Сергей Жорин предупредил, что за умышленное обдирание шелухи с лука в магазинах россияне могут быть оштрафованы. Это связано с тем, что такие...
штрафы дача
Новости Происшествия

Эконадзор подтвердил локальное загрязнение нефтепродуктами в Финском заливе

Загрязнение, в частности, обнаружено в Кингисеппском районе. 

Эконадзор Ленинградской области сообщает о локальном загрязнении нефтепродуктами береговой линии полуострова Кургальский. 

«В рамках масштабного мониторинга береговой линии Финского Залива, сотрудниками областной экологической милиции выявлено локальное загрязнение нефтепродуктами», — указано в сообщении.

На текущий момент загрязнение уже ликвидировано. Ведомство продолжает мониторинг береговой линии Финского залива. 

"Сухо, много солнца и все теплее": синоптик рассказал о погоде в Ленобласти на выходных
Долгожданное тепло наконец возвращается в Петербург и Ленобласть. В воскресенье термометры покажут до +15°С. Фото: freepik Погоду в Санкт-Петербур...
финский залив нефтепродукты

