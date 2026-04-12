Много лет подряд в праздник Пасхи в Фонд друзей балтийской нерпы поступает новый подопечный.

В этом году его доставили с побережья Финского залива из окрестностей Шепелевского маяка. В фонде рассказали, что тюлень худой и сильно обезвоженный. Специалисты пообещали сделать все возможное, чтобы помочь новому жителю центра.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.