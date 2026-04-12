Спортсмен из Кузьмолово стал победителем Кубка России по боксу

Спортсмен из Всеволожского района Ленобласти Иван Григорьев стал победителем Кубка России по боксу. 

Спортсмен из Кузьмолово стал победителем Кубка России по боксу - Соревнования проходили в Самаре и были посвящены памяти двукратного олимпийского чемпиона Олега Саит
Фото: vk. com/vsev_reg (архива Сергея Цывина).

«Он уверенно прошел все этапы турнира, демонстрируя не только отличную технику, но и настоящий бойцовский характер. В финальном поединке Иван проявил выдержку, тактическую мудрость и мощь, что позволило ему одержать безоговорочную победу и завоевать золотую медаль», - отметили в администрации Всеволожского района.

Соревнования проходили в Самаре и были посвящены памяти двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

Ежегодный «пасхальный тюлень» прибыл в Фонд друзей балтийской нерпы

Много лет подряд в праздник Пасхи в Фонд друзей балтийской нерпы поступает новый подопечный.

Ежегодный «пасхальный тюлень» прибыл в Фонд друзей балтийской нерпы - Тюлень худой и сильно обезвоженный.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99, ВК

В этом году его доставили с побережья Финского залива из окрестностей Шепелевского маяка. В фонде рассказали, что тюлень худой и сильно обезвоженный. Специалисты пообещали сделать все возможное, чтобы помочь новому жителю центра.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

