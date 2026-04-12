Спортсмен из Всеволожского района Ленобласти Иван Григорьев стал победителем Кубка России по боксу.
«Он уверенно прошел все этапы турнира, демонстрируя не только отличную технику, но и настоящий бойцовский характер. В финальном поединке Иван проявил выдержку, тактическую мудрость и мощь, что позволило ему одержать безоговорочную победу и завоевать золотую медаль», - отметили в администрации Всеволожского района.
Соревнования проходили в Самаре и были посвящены памяти двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.