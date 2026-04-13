Заболевание обнаружено у жителя Подмосковья. Он находится под наблюдением.
В Московской области подтвержден новый случай заражения оспой обезьян. Об этом 13 апреля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Пациент госпитализирован и находится под наблюдением», — прокомментировали в ведомстве.
Также специалисты устанавливают лиц, которые могли контактировать с зараженным.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России разработаны передовые тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявить заболевание.
В конце марта оспа обезьян была обнаружена у жителя Петербурга. Позже два случая заражения вирусом выявили также в Московской области.