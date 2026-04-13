weather 12°
$ 76.97
90.01

Главная / Новости / Сергей Перминов рассказал, по какому пути пойдут отношения России и Венгрии с приходом Мадьяра

Новости Точка зрения outside

Сергей Перминов рассказал, по какому пути пойдут отношения России и Венгрии с приходом Мадьяра

У Москвы и Будапешта немало взаимовыгодных проектов. Это прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества.

На парламентских выборах в Венгрии большинство голосов избирателей собрала оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петерома Мадьяром. Теперь это главная политическая сила страны, которая сможет принимать законы без поддержки других фракций. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что для Будапешта открывается новая страница истории.

"Венгерские позиции по ряду вопросов точно изменятся. В первую очередь это коснется связей с Брюсселем. Отношения с ним испортились давно, так как Виктор Орбан жестко отстаивал свои позиции и проводил не находивший там понимания курс», — цитирует сенатора Online47.

Что же касается отношений с Россией, есть шанс, что Будапешт продолжит сотрудничество с Москвой. У обеих стран множество взаимовыгодных проектов.

«Россию связывают с Венгрией немало взаимовыгодных проектов. Они были и остаются хорошим фундаментом для прагматичного взаимодействия», — добавил сенатор.

Теги

Сергей Перминов Россия Венгрия
Новости Происшествия Главное

Везде грязь, на кровати пьяный незнакомец: 5-летнего ребенка спасли из захламленной квартиры в Сестрорецке

Везде грязь, на кровати пьяный незнакомец: 5-летнего ребенка спасли из захламленной квартиры в Сестрорецке - Местные жители обратились в экстренные службы с сообщением о ребенке, который находился один на балк
Фото: Росгвардия Петербурга

Местные жители обратились в экстренные службы с сообщением о ребенке, который находился один на балконе. При детальной проверке оказалось, что мальчик живет в ужасных условиях.

В Сестрорецке правоохранительные органы выясняют, почему 5-летний мальчик остался дома без присмотра и игрался на открытом балконе один. Также у органов есть вопросы и к условиям проживания малыша. 

Как сообщили в Росгвардии по Петербургу, минувшим вечером, 12 апреля, поступило сообщение о ребенке, который игрался на балконе квартиры и едва не упал вниз. Прибывший наряд обнаружил, что мальчик сразу зашел обратно в квартиру, как только увидел полицейских. 

«Впоследствии в указанной квартире росгвардейцы обнаружили оставленного без присмотра 5-летнего мальчика. Помимо ребенка в помещении находился спящий 38-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, не являющийся отцом несовершеннолетнего», — сообщили в Росгвардии.

Везде грязь, на кровати пьяный незнакомец: 5-летнего ребенка спасли из захламленной квартиры в Сестрорецке - Местные жители обратились в экстренные службы с сообщением о ребенке, который находился один на балк
Фото: Росгвардия Петербурга

Родителей ребенка в этот момент не было дома. Состояние жилого помещения при этом оставляет желать лучшего. По всей квартире были разбросаны вещи и мусор, уборка, судя по всему, не проводилась долгое время.

Везде грязь, на кровати пьяный незнакомец: 5-летнего ребенка спасли из захламленной квартиры в Сестрорецке - Местные жители обратились в экстренные службы с сообщением о ребенке, который находился один на балк
Фото: Росгвардия Петербурга

Сотрудники Росгвардии забрали ребенка с собой и отвезли в отдел полиции. Там мальчика передали инспектору по делам несовершеннолетних. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти родителей малыша. 

Теги

Сестрорецк Неблагополучные семьи

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

В Ленобласти объявили опасность БПЛА
В Ленобласти объявили опасность БПЛА

08:18 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться