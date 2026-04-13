На парламентских выборах в Венгрии большинство голосов избирателей собрала оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петерома Мадьяром. Теперь это главная политическая сила страны, которая сможет принимать законы без поддержки других фракций. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что для Будапешта открывается новая страница истории.
"Венгерские позиции по ряду вопросов точно изменятся. В первую очередь это коснется связей с Брюсселем. Отношения с ним испортились давно, так как Виктор Орбан жестко отстаивал свои позиции и проводил не находивший там понимания курс», — цитирует сенатора Online47.
Что же касается отношений с Россией, есть шанс, что Будапешт продолжит сотрудничество с Москвой. У обеих стран множество взаимовыгодных проектов.
«Россию связывают с Венгрией немало взаимовыгодных проектов. Они были и остаются хорошим фундаментом для прагматичного взаимодействия», — добавил сенатор.