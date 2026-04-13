Девятиклассники из Приморска узнали секреты «черного золота» на открытом уроке

Фото: Служба общественных коммуникации ООО «Транснефть - Порт Приморск»

13 апреля для учащихся 9-х классов Приморской школы компания ООО «Транснефть-Порт Приморск» организовала и провела увлекательный открытый урок, посвященный основам нефтедобычи, переработки и экологической безопасности. Занятие прошло в формате интерактивной лекции с наглядными экспериментами.

Урок провела начальник испытательной лаборатории нефти ООО «Транснефть-Порт Приморск» Бажанова Инна Сергеевна.

Она рассказала ребятам малоизвестные факты о нефти:

  • Происхождение терминов: слово «нефть» дословно переводится как «извергать, исторгать», а единица измерения «баррель» происходит от английского barrel — «бочка».

  • Цвет имеет значение: хотя нефть называют «черным золотом», в природе встречаются месторождения красной, голубой, зеленой и даже бесцветной нефти. Оттенок зависит от смолистых веществ в составе, однако на качество конечных продуктов переработки это практически не влияет.

  • Геология без мифов: одно из самых распространенных заблуждений — что нефть залегает под землей в виде «озер». На самом деле она накапливается в пористых горных породах-коллекторах, которые работают как губка, впитывая углеводороды.

  • Экономическая роль: нефть — королева мировой экономики. Ее цена влияет не только на стоимость бензина, но и на производство пластика, лекарств, косметики и тысяч других товаров повседневного спроса.

  • Экологический аспект: разлив нефти — серьезная катастрофа для экосистем. Школьникам объяснили, почему даже небольшое пятно на воде угрожает животным и требует оперативного вмешательства.

Учащиеся с большим интересом отнеслись к демонстрационной части урока. Особенно запомнился опыт «Нефть и вода»: ребята самостоятельно наблюдали, как нефть, добавленная в сосуд с водой, не растворяется, а формирует тонкую плёнку на поверхности. В завершение эксперимента школьники изучили эффективный и безопасный способ устранения такой нефтяной плёнки — с помощью специального сорбента.

Знания для будущего

«Такие уроки помогают ученикам увидеть связь между школьной программой и реальным применением знаний, — отметила Инна Бажанова. — Мы хотим, чтобы молодежь понимала: нефтетранспортная отрасль — это не только трубы и насосы, но и высокая наука, экологическая ответственность и инновации».

ООО «Транснефть-Порт Приморск» планирует продолжать сотрудничество с учебными заведениями, расширяя программу профориентационных мероприятий для подрастающего поколения.

Везде грязь, на кровати пьяный незнакомец: 5-летнего ребенка спасли из захламленной квартиры в Сестрорецке

Фото: Росгвардия Петербурга

Местные жители обратились в экстренные службы с сообщением о ребенке, который находился один на балконе. При детальной проверке оказалось, что мальчик живет в ужасных условиях.

В Сестрорецке правоохранительные органы выясняют, почему 5-летний мальчик остался дома без присмотра и игрался на открытом балконе один. Также у органов есть вопросы и к условиям проживания малыша. 

Как сообщили в Росгвардии по Петербургу, минувшим вечером, 12 апреля, поступило сообщение о ребенке, который игрался на балконе квартиры и едва не упал вниз. Прибывший наряд обнаружил, что мальчик сразу зашел обратно в квартиру, как только увидел полицейских. 

«Впоследствии в указанной квартире росгвардейцы обнаружили оставленного без присмотра 5-летнего мальчика. Помимо ребенка в помещении находился спящий 38-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, не являющийся отцом несовершеннолетнего», — сообщили в Росгвардии.

Родителей ребенка в этот момент не было дома. Состояние жилого помещения при этом оставляет желать лучшего. По всей квартире были разбросаны вещи и мусор, уборка, судя по всему, не проводилась долгое время.

Сотрудники Росгвардии забрали ребенка с собой и отвезли в отдел полиции. Там мальчика передали инспектору по делам несовершеннолетних. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти родителей малыша. 

