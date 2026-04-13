Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

Переправа была закрыта для автомобильного движения с 1996 года. Экстренные службы и местные власти уже на месте ЧП.

Фото: Роман Сагайдачный/ ВКонтакте

В городе Волхове Ленинградской области обрушились два пролета старого моста. Как сообщил глава населенного пункта Роман Сагайдачный, пострадавших в результате ЧП нет.

«Мост был закрыт для проезда автотранспорта, использовался жителями для пешеходных и велосипедных прогулок. По предварительным данным никто не пострадал», — уточнил глава городской администрации.

Сейчас на месте обрушения работают экстренные службы для ликвидации последствий обрушения и возобновления навигации. Местных жителей просят не приближаться к месту ЧП.

По уточненным данным, переправа была закрыта для автомобильного движения последние 30 лет.

Рухнувший в Волхове аварийный пешеходный мост не эксплуатировался с 1996 года

Мост три года назад признали аварийным, а движение автомобилей по нему было закрыто еще в 1996 году. 

Рухнувший в Волхове мост уже как 30 лет не используется для автомобильного движения. В 1996 году, когда на замену старой переправе в эксплуатацию был введен новый Ильинский Мост, объект закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградский области.

Аварийным «Старый мост» был признан три года назад. С тех пор объект находился в статусе подготовки к демонтажу. При этом переправа мешала судоходству по местной реке Волхов.

Как ранее сообщали местные власти, ситуация находится под контролем. Экстренные службы уже предпринимают меры для ликвидации последствий обрушения конструкции. В момент ЧП на объекте никого не было, пострадавших нет.

