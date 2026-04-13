Переправа была закрыта для автомобильного движения с 1996 года. Экстренные службы и местные власти уже на месте ЧП.

В городе Волхове Ленинградской области обрушились два пролета старого моста. Как сообщил глава населенного пункта Роман Сагайдачный, пострадавших в результате ЧП нет.

«Мост был закрыт для проезда автотранспорта, использовался жителями для пешеходных и велосипедных прогулок. По предварительным данным никто не пострадал», — уточнил глава городской администрации.

Сейчас на месте обрушения работают экстренные службы для ликвидации последствий обрушения и возобновления навигации. Местных жителей просят не приближаться к месту ЧП.

По уточненным данным, переправа была закрыта для автомобильного движения последние 30 лет.

/