Температура воздуха в регионе в отдельные дни будет превышать климатическую нору на 3-5 градусов.
Начавшаяся неделя в Ленинградской области обещает быть теплой и преимущественно солнечной. Термометры будут показывать до +17 градусов, хотя ночью все еще возможны похолодания до нуля. Об этом 13 апреля рассказал синоптик Александр Колесов.
«В течение недели такой высокий фон температуры сохранится по всей территории, в дневные часы +12…+17 гр., в Санкт-Петербурге тоже до +14…+16 гр. Ночная температура 0…+5 гр», — рассказал эксперт.
Однако немного испортит впечатление от весеннего тепла ожидающиеся в середине недели дожди.