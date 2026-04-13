Тепло и солнце ждут Ленобласть почти всю эту неделю

Температура воздуха в регионе в отдельные дни будет превышать климатическую нору на 3-5 градусов.

Фото: freepik

Начавшаяся неделя в Ленинградской области обещает быть теплой и преимущественно солнечной. Термометры будут показывать до +17 градусов, хотя ночью все еще возможны похолодания до нуля. Об этом 13 апреля рассказал синоптик Александр Колесов.

«В течение недели такой высокий фон температуры сохранится по всей территории, в дневные часы +12…+17 гр., в Санкт-Петербурге тоже до +14…+16 гр. Ночная температура  0…+5 гр», — рассказал эксперт.

Однако немного испортит впечатление от весеннего тепла ожидающиеся в середине недели дожди. 

Погода в Ленобласти
Новости Происшествия

Житель Выборга заплатит крупный штраф за незаконную рыбалку в Финском заливе

Суд назначил штраф выборгскому рыбаку за ловлю щуки, леща и другой рыбы в охраняемом месте.

Жителю города Выборг Ленинградской области назначили штраф в размере почти за рыбалку в запрещенном для промысла месте. За почти 16 килограммов добычи мужчине придется выплатить 14 тысяч рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе служба судов Санкт-Петербурга, мужчина решил порыбачить в акватории Финского залива у поселка Подборовье. Там он установил сети, которые запрещено использовать в любительской рыбалке, и выловил семь щук, два леща, одного линя и несколько плотвиц. Общий вес улова составил порядка 16 килограммов.

Общий ущерб в размере почти 10 тысяч рублей рыбак компенсировать отказался. Тогда суд постановил взыскать сумму в принудительном порядке. также мужчине придется заплатить госпошлину в размере четырех тысяч рублей. 

финский залив незаконная рыбалка

