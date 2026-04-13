Суд назначил штраф выборгскому рыбаку за ловлю щуки, леща и другой рыбы в охраняемом месте.

Жителю города Выборг Ленинградской области назначили штраф в размере почти за рыбалку в запрещенном для промысла месте. За почти 16 килограммов добычи мужчине придется выплатить 14 тысяч рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе служба судов Санкт-Петербурга, мужчина решил порыбачить в акватории Финского залива у поселка Подборовье. Там он установил сети, которые запрещено использовать в любительской рыбалке, и выловил семь щук, два леща, одного линя и несколько плотвиц. Общий вес улова составил порядка 16 килограммов.

Общий ущерб в размере почти 10 тысяч рублей рыбак компенсировать отказался. Тогда суд постановил взыскать сумму в принудительном порядке. также мужчине придется заплатить госпошлину в размере четырех тысяч рублей.