Пернатый синоптик предсказал жаркое лето в Петербурге

В усадьбе Сосновка на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга малый пестрый дятел начал строить дупло.

Биолог Павел Глазков отметил, что самец малого пестрого дятла выбрал для входа в дупло северное направление, хотя обычно дятлы предпочитают восточное. По его словам, такая особенность может свидетельствовать о предчувствии жаркого лета.

«Так что поживем увидим, прав ли был наш маленький пернатый синоптик?» - сказал биолог.

Отмети, что это краснокнижный вид, самый крошечный из всех дятлов России, немного крупнее воробья.

дятел жаркое лето Петербург
Новости Главное СВО

Минобороны: ВСУ нарушили пасхальное перемирие 6558 раз

Министерство обороны РФ зафиксировало 6 558 нарушений Украиной режима пасхального перемирия.

По данным военного ведомства, ВСУ совершили 694 обстрела позиций российских войск из артиллерии, РСЗО и танков, а также более пяти тысяч ударов квадрокоптерами. При этом в целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена.

В свою очередь российская армия в зоне спецоперации строго соблюдала режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.

пасхальное перемирие ВСУ ВС РФ Россия Украина СВО

