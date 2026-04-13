Пешеходный мост был признан аварийным и не использовался для автомобильного движения с 1996 года.

Прокуратура по городу Волхову взяла на контроль ситуацию с обрушением двух пролетов моста через реку Волхов. Ведомство устанавливает обстоятельства случившегося.

«Координацию деятельности аварийных служб на месте происшествия осуществляет исполняющий обязанности городского прокурора Илья Безводинский», — указано в сообщении.

Напомним, ЧП произошло 13 апреля около 15 часов дня. В момент обрушения пролетов на мосту никого не было. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что частично рухнувший в Волхове мост уже как 30 лет не используется для автомобильного движения. В 1996 году на замену ему ввели в эксплуатацию новый Ильинский Мост. С тех пор объект был закрыт.