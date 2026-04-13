Прокуратура взяла на контроль ситуацию с частичным обрушением аварийного пешеходного моста в Волхове

Новости Происшествия

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с частичным обрушением аварийного пешеходного моста в Волхове

Пешеходный мост был признан аварийным и не использовался для автомобильного движения с 1996 года. 

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Прокуратура по городу Волхову взяла на контроль ситуацию с обрушением двух пролетов моста через реку Волхов. Ведомство устанавливает обстоятельства случившегося. 

«Координацию деятельности аварийных служб на месте происшествия осуществляет исполняющий обязанности городского прокурора Илья Безводинский», — указано в сообщении.

Напомним, ЧП произошло 13 апреля около 15 часов дня. В момент обрушения пролетов на мосту никого не было. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что частично рухнувший в Волхове мост уже как 30 лет не используется для автомобильного движения. В 1996 году на замену ему ввели в эксплуатацию новый Ильинский Мост. С тех пор объект был закрыт.

Новости Социум

Более 15 нарушений в сфере пассажирских перевозок выявили в четырех районах Ленобласти за март

Региональный Комитет по транспорту подвел итоги проверок перевозчиков в прошлом месяце.

Комитет по транспорту Ленинградской области отчитался об итогах комплексной проверки пассажирских перевозок в Гатчинском, Всеволожском, Кировском и Ломоносовском районах. В поле зрения инспекторов попали 162 транспортных средства, владельцам 16 из них были выписаны административные протоколы.

В сфере такси ключевыми проблемами остается отсутствие разрешений на перевозку, а также игнорирование предрейсовых медицинских осмотров водителей и технического контроля автомобилей.

Нарушения также были выявлены и в автобусных перевозках. Среди них: работа без карт маршрутов, отсутствие медосмотров водителей и условий для маломобильных граждан. Более того, выявлены факты нелегальных перевозок, которые осуществлялись без оформления договора.

«Специалистами ГКУ ЛО «Леноблтранс» проводился контроль соблюдения расписания и технического состояния автобусов на социально значимых маршрутах в указанных районах. Расписание соблюдалось, однако зафиксированы замечания по внешнему оформлению. Так, на отдельных транспортных средствах маршрутов №№ 440, 572а, 575 и 579 не работали электронные маршрутоуказатели», — сообщили в комитете.

Все выявленные нарушения станут основанием для подготовки актов о невыполненной работе. Часть рейсов будут признаны невыполненными, также перевозчикам-нарушителям грозят штрафы.

Вам будет интересно
В Лужском районе открыт новый мост через реку Сабу
В Лужском районе специалисты перепустили движение с временного моста через реку Сабу на новый. Сейчас проезд по мосту осуществляется в реверсивном реж...
13.04.2026
128

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

