Рухнувший в Волхове мост уже как 30 лет не используется для автомобильного движения. В 1996 году, когда на замену старой переправе в эксплуатацию был введен новый Ильинский Мост, объект закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградский области.

Аварийным «Старый мост» был признан три года назад. С тех пор объект находился в статусе подготовки к демонтажу. При этом переправа мешала судоходству по местной реке Волхов.

Как ранее сообщали местные власти, ситуация находится под контролем. Экстренные службы уже предпринимают меры для ликвидации последствий обрушения конструкции. В момент ЧП на объекте никого не было, пострадавших нет.